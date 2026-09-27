Acaba de hacer historia: el batazo de Francisco Lindor que paralizó a Nueva York

El puertorriqueño Francisco Lindor volvió a escribir su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas este domingo. Con un potente batazo en el Citi Field, el estelar pelotero alcanzó los 300 cuadrangulares en su carrera. Esta hazaña lo convierte en el único campocorto en la historia de la MLB en combinar esta cifra con al menos 200 bases robadas.

Un batazo para la historia

El histórico bambinazo llegó durante la segunda entrada del encuentro que cerró la temporada regular ante los Nationals de Washington. Con dos outs y las bases limpias, "Paquito" castigó sin piedad un envío del abridor zurdo D.J. Herz.

La pelota viajó 409 pies por todo el jardín izquierdo, marcando su vuelacercas número 21 de la presente campaña. Este batazo no solo fue histórico, sino que le sirvió para sacudirse una importante sequía ofensiva.

Lindor, quien había reconocido recientemente su insatisfacción con su desempeño en 2026, acumulaba 57 turnos y 14 partidos sin sacar la pelota del parque. Su último cuadrangular había sido el 12 de agosto frente a los Yankees.

Consistencia entre Cleveland y Nueva York

De los 300 jonrones que acumula el boricua, 138 fueron conectados vistiendo la camiseta de los Guardians de Cleveland. Fue con esta organización donde debutó en las Mayores en 2015 y donde estableció su tope personal de 38 bambinazos en 2018.

Desde su llegada a los Mets, su poderío se ha mantenido absolutamente intacto. Lindor ha superado la barrera de los 20 jonrones en cada una de sus seis temporadas en el distrito de Queens.

Su campaña más productiva con el equipo neoyorquino fue la del 2024, cuando despachó 33 pelotas a las gradas. Ese mismo año su consistencia ofensiva fue premiada con su cuarto Bate de Plata.

Orgullo boricua en ascenso

Con este hito, Lindor se une a un selecto club de solo ocho peloteros nacidos en Puerto Rico con 300 o más jonrones en Las Mayores. Esta lista histórica es liderada por el legendario Carlos Delgado, quien se retiró con 477 cuadrangulares.

Ahora, el campocorto tiene en la mira a otras dos grandes figuras boricuas. Está a un paso de superar a Rubén Sierra, quien conectó 306, y al miembro del Salón de la Fama, Edgar Martínez, dueño de 309 batazos de vuelta entera.

Cabe destacar que el jardinero George Springer, quien tiene ascendencia puertorriqueña, también alcanzó la mágica cifra de 300 cuadrangulares este mismo año vistiendo el uniforme de Toronto.

Un legado que sigue creciendo

De cara al 2027, Lindor iniciará su decimotercera temporada en la Gran Carpa con 33 años de edad y un currículum envidiable. Sus números reflejan a un jugador extremadamente completo y dinámico en todas las facetas del juego.

Además de sus 300 jonrones y 219 bases robadas, el puertorriqueño acumula 1,756 imparables y 391 dobles. Su brillante trayectoria defensiva y popularidad también están adornadas por cinco selecciones al Juego de Estrellas y dos premios Guante de Oro.