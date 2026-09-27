MLB: Juan Soto abandona el juego por lesión en la mano y es duda para el domingo

Las alarmas se encendieron en el dugout de los Mets de Nueva York este sábado. El estelar jardinero Juan Soto tuvo que abandonar abruptamente el encuentro ante los Nacionales de Washington tras recibir un fuerte y doloroso pelotazo directo en su mano derecha.

El momento del impacto

Corría la novena entrada cuando el toletero enfrentaba los envíos del relevista Richard Lovelady. Un descontrolado lanzamiento de 91 millas por hora impactó de lleno en la mano del dominicano, desatando la preocupación inmediata de sus compañeros.

Por acto reflejo, Soto giró sobre su propio eje debido al intenso dolor y comenzó a sacudir su mano. Intentó caminar hacia la primera base, pero el malestar fue tan evidente que tuvo que detenerse en el terreno.

Tras una rápida revisión por parte del preparador físico del equipo neoyorquino, se determinó que no podía continuar. El jardinero tomó la difícil decisión de retirarse al banquillo para someterse a evaluaciones médicas más profundas.

Alivio tras las pruebas médicas

Afortunadamente para la organización, los primeros reportes médicos trajeron un poco de tranquilidad. El mánager Andy Green confirmó ante los medios que las radiografías iniciales arrojaron un resultado negativo por fractura.

"Le dieron un buen golpe en la mano", reconoció el estratega sobre la magnitud del impacto. A pesar de descartarse daños estructurales graves, la inflamación persiste y mantiene su estatus en el aire.

Duda para el cierre de temporada

Con la temporada regular agonizando, la participación de Soto en el último juego del domingo es una verdadera incógnita. Green admitió que desconocen si el talentoso bateador estará disponible para ver acción en este cierre de campaña.

El cuerpo técnico evaluará la evolución del dolor horas antes de saltar al terreno. Es altamente probable que no tomen riesgos innecesarios con una de sus principales figuras ofensivas si aún presenta molestias al hacer swing.

Un año marcado por los contratiempos

Este doloroso bolazo se suma a un historial reciente de problemas físicos para el dominicano. Durante esta, su segunda campaña con los Mets, ya ha visitado la lista de lesionados en dos oportunidades distintas.

Dichas ausencias previas estuvieron vinculadas a molestas distensiones en la pantorrilla que frenaron su ritmo. Pese a estas constantes trabas físicas, Soto ha logrado mantener un respetable promedio de bateo de .278 en la zafra.

Además, el toletero ha seguido aportando su característico poder a la alineación metropolitana. Hasta el momento de la lesión, acumulaba 27 cuadrangulares y 68 carreras impulsadas en lo que va de año.