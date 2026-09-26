MLB: La cautelosa estrategia de Dave Roberts con Shohei Ohtani para revalidar el título

La superestrella japonesa Shohei Ohtani no necesita registrar estadísticas sobrehumanas este mes de octubre para complacer a los Dodgers de Los Ángeles. Para el mánager Dave Roberts, el simple hecho de tenerlo sano como primer bate en la postemporada ya es una victoria absoluta tras su reciente lesión en el bíceps.

Descanso estratégico garantizado

Los vigentes campeones de la Serie Mundial disfrutarán de cinco valiosos días de descanso durante la ronda de comodines. Este parón será fundamental para que Ohtani recupere su mejor forma física antes del primer cruce en los inminentes playoffs.

El cuerpo técnico ha diseñado un plan meticuloso que incluye turnos al bate simulados para no perder el ritmo de juego. El objetivo es equilibrar la preparación ofensiva con el reposo necesario para evitar cualquier tipo de recaída.

Autonomía total para la estrella

Roberts ha depositado una confianza absoluta en el cuatro veces Jugador Más Valioso para que gestione su propio esfuerzo. El estratega angelino no tiene previsto agobiar al japonés con reuniones diarias sobre su estado físico o fatiga muscular.

En su lugar, el equipo médico y los entrenadores servirán como puente de comunicación principal para monitorear su evolución. “Necesitamos que esté en plena forma y aproveche lo que le den los lanzadores”, explicó Roberts sobre su primer bate.

La directiva sabe que su presencia impone respeto absoluto; si los rivales deciden lanzarle con extremo cuidado, Mookie Betts tomará el relevo. “Lo necesitamos sano y fuerte, eso sin duda beneficia a nuestra ofensiva”, recalcó el dirigente.

Un regreso ofensivo prometedor

Ohtani viene de perderse 13 encuentros por molestias en su brazo derecho, regresando a la acción apenas el pasado miércoles ante San Diego. El viernes disputó su tercer choque en fila durante el inicio de la serie final de temporada regular ante San Francisco.

Previo a este último compromiso, el bateador designado exhibía un respetable promedio de .278, con 30 cuadrangulares y 81 carreras remolcadas. Roberts considera que sumar entre 20 y 23 turnos en esta recta final será suficiente preparación para octubre.

Adiós al montículo por este año

A pesar de su extraordinario talento bidireccional, los fanáticos angelinos no verán a Ohtani subirse a la lomita en esta postemporada. Las lesiones dictaron sentencia y su brillante récord de 8-2 con 1.79 de efectividad quedará congelado hasta el próximo año.

Esto imposibilita repetir gestas históricas como la de la temporada pasada ante Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En aquella ocasión, lanzó seis entradas en blanco y despachó tres jonrones, una hazaña que vivirá solo en el recuerdo este año.