MLB: Guardianes ajustan su PitchCom por petición de este rival

La temporada 2026 de Grandes Ligas ya tiene muchos momentos memorables. Sin embargo, hay uno que se acaba de descubrir, ya que en agosto Mets de Nueva York se comunicó con Guardianes de Cleveland por una situación con su PitchCom.

Una curiosa y poco común situación administrativa sacudió los despachos de la dirigencia de Cleveland. Después de que la directiva de Mets se comunicara directamente con Guardianes para sugerirles amablemente que bajaran el volumen de su sistema electrónico PitchCom.

La llamada se produjo tras finalizar la serie disputada en el mes de agosto. La idea era alertar al cuerpo técnico rival sobre una falla de audio que permitía escuchar con claridad las comunicaciones internas de sus lanzadores desde el terreno, algo que aprovecharon en los encuentros.

Lejos de tratarse de una artimaña o espionaje deportivo, el incidente dejó en evidencia una notable negligencia en la configuración tecnológica del conjunto de Cleveland, permitiendo que la información confidencial de los pitcheos quedara completamente expuesta al entorno durante los encuentros.

Todo o nada, cuatro equipos se pelean dos lugares en postemporada

Nadie hubiese apostado porque el juego 162 de la temporada 2026 de Grandes Ligas estaría cargado de tanto drama. Astros y Rangers se juegan el título divisional del Oeste de Liga Americana; mientras Phillies y D-backs pelean por el tercer lugar del comodín de Liga Nacional.

Astros depende de sí mismo para clasificar y ganar la División. Si gana contra Atléticos clasifica, no importa que haga Rangers. Por otra parte, Texas para clasificar necesita ganar y que Houston pierda. Si ambos ganan, clasifican los 'Astronautas' por resultados entre ellos.

Philadelphia tiene todo para clasificar a postemporada: ganar su juego o ver perder a Arizona. Ahora bien, para que D-backs clasifique necesitará ganar y que Phillies pierdan; necesita dos resultados, pero viendo que ambos están en malas rachas todo puede pasar.