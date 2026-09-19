Adamari López recurrirá al FBI luego de vivir desagradable situación en redes sociales

Adamari López decidió llevar más lejos su denuncia contra los contenidos falsos que utilizan su imagen y su voz mediante inteligencia artificial en las plataformas digitales.

La presentadora puertorriqueña reveló que contempla recurrir al FBI para intentar identificar a los responsables de crear y difundir los videos que le atribuyen declaraciones y acciones que, según aclaró, nunca ocurrieron.

La situación volvió a poner a la conductora en el centro de una polémica en redes sociales, donde comenzaron a circular videos en los que aparentaba hablar sobre agentes federales de inmigración y una supuesta empleada doméstica. López salió públicamente a desmentir el contenido y pidió a sus seguidores no compartir información sin comprobar primero su origen.

Adamari López quiere identificar al responsable

Durante el episodio de este jueves de su programa Ada y Chiqui de show, disponible en YouTube, la también actriz explicó que ya comenzó a informarse sobre las alternativas que tendría para actuar contra quienes están detrás de estos contenidos.

López señaló que pretende contactar a una persona que trabaja con el FBI y buscar mecanismos tecnológicos que permitan rastrear el origen de los videos a través de una dirección IP. Aunque reconoció que el procedimiento podría representar un gasto para ella, dejó claro que está dispuesta a asumirlo ante la gravedad del caso.

“Todo esto tiene una posible solución y pienso que es algo que voy a hacer”, expresó la presentadora, quien considera que atribuirle información falsa a una persona puede tener consecuencias legales.

Ya había vivido un caso similar

Esta no sería la primera vez que Adamari López tiene contacto con el FBI por un asunto relacionado con tecnología. La presentadora recordó que años atrás agentes federales participaron en una investigación vinculada con un supuesto intento de extorsión por unas fotografías íntimas.

Según relató, el rastreo de una dirección IP permitió identificar el origen de la información y localizar a la persona responsable, quien posteriormente fue arrestada.

Esa experiencia es precisamente una de las razones por las que ahora considera que podría existir una vía para investigar quién está detrás de los videos que utilizan su imagen.