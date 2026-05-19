Adamari López comparte fotos de cuando estuvo al borde de la muerte

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La presentadora de Univisión, Adamari López, celebró sus 55 años feliz y rodeada de sus seres queridos. Por este motivo, compartió momentos claves de su vida, uno de ellos marcado por la enfermedad.

En 2018, la puertorriqueña estuvo al borde de la muerte tras ser ingresada de emergencia por una influenza severa; sin embargo, logró recuperarse gracias al esfuerzo de los especialistas.

López no solo abrazó los momentos de risas y dicha —desde su nacimiento hasta el recibimiento de su pequeña Alaïa—, sino también aquellos marcados por lo desafortunado de la vida.

"He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años", destacó en el post.

Los 55 de Adamari

A través de su perfil de Instagram, Adamari López hizo público el festejo de su cumpleaños en compañía de su hija y otros familiares. Además, en el programa Desiguales se unieron a la celebración en su última transmisión.

La producción adornó parte del estudio, mientras sus compañeras Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda optaron por un vestido de flecos de distintos colores para brindar por la vida de la boricua.