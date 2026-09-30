Eduard Bello encuentra su lugar en Cali y vive un gran momento en Colombia

Eduard Bello encontró su lugar en Deportivo Cali y, en cuestión de semanas, pasó a ser uno de los nombres propios del conjunto verdiblanco. El venezolano atraviesa una racha goleadora que coincide con el repunte del equipo, que suma cuatro victorias consecutivas en el campeonato colombiano.

La seguidilla comenzó el 13 de septiembre ante Once Caldas y continuó frente a Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas. En ese recorrido, Bello dejó su firma en tres de los cuatro triunfos y convirtió cinco goles, incluidos dos dobletes.

Cinco goles para encender la racha

El primer aviso llegó ante Cúcuta Deportivo. Bello apareció dos veces en el marcador durante la victoria 3-0 y comenzó a darle forma a una racha que todavía no termina. Tres días después, volvió a celebrar. Esta vez, el atacante venezolano marcó el único tanto del triunfo 1-0 sobre Independiente Santa Fe, con una definición en el minuto 38 que le permitió al Cali sumar otro golpe importante en su carrera por acercarse a los puestos de clasificación.

El cierre de la seguidilla tuvo nuevamente a Bello como protagonista. Ante Águilas Doradas, marcó por partida doble para sellar el 2-0 y completar cinco anotaciones en los últimos tres partidos.

Su producción explica buena parte del momento ofensivo que vive el conjunto azucarero. De hecho, sus goles aparecen en tres victorias consecutivas del Cali.

Un cambio de escenario que le funcionó

Bello llegó a Deportivo Cali después de su paso por Atlético Nacional durante el primer semestre de 2026. El cambio de club le permitió reencontrarse rápidamente con el gol y asumir un papel importante dentro del ataque.

El propio venezolano atribuye parte de su rendimiento actual a la confianza que recibió de Rafael Dudamel y al entendimiento que encontró con sus compañeros.

“Cambié el chip rápidamente y ahora el Deportivo Cali está viendo los frutos”, explicó Bello en una entrevista con Win Sports TV.



El atacante también reconoce una característica particular de su juego. No se define como un extremo que basa su fútbol en encarar constantemente o resolver con acciones individuales. Su fortaleza está en atacar los espacios y aparecer dentro del área.

“Siempre tengo esa intuición, el olfato. Siempre busco el gol”, señaló.

Esa lectura le permite moverse desde la banda hacia zonas de definición y aprovechar los espacios que generan sus compañeros. También encuentra una herramienta en su capacidad para atacar el juego aéreo, una faceta que ha explotado durante su etapa en Colombia.

Los números respaldan su impacto

La producción de Bello ya tiene un peso considerable en la temporada. En la Primera A suma 27 partidos, ocho goles y tres asistencias, con más de 1.500 minutos disputados.

EDUARD BELLO EN 2026

27 partidos

19 titularidades

1.526 minutos

8 goles

4 asistencias

El venezolano ya habría comenzado a mostrar su capacidad goleadora desde su llegada. En su debut ante Deportivo Pasto, el 9 de agosto, marcó en el triunfo 2-0 del Cali. Desde entonces, su participación ofensiva fue creciendo hasta convertirse en una de las principales cartas del equipo.

Bello sigue sin regresar a la Vinotinto

El buen momento de Eduard Bello con Deportivo Cali todavía no se traduce en una convocatoria con la selección venezolana. El atacante queda fuera de la lista de Oswaldo Vizcarrondo para los amistosos de Asia ante Japón, Corea del Sur y Jordania, por lo que continúa sin ser llamado a la Vinotinto desde septiembre de 2025.