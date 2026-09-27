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El golazo de la 'Joya Mexicana' ante Colombia que da la vuelta al mundo

Gilberto Mora, a quien se le conoce como la nueva 'Joya de México', ya ha levantado interés de distintos clubes en el mundo

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Meridiano

Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 01:07 pm
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El golazo de la 'Joya Mexicana' ante Colombia que da la vuelta al mundo
Foto: Cortesía

México y Colombia se midieron este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. Fue, desde luego, un duelo de muchas emociones, que dejó incluso un tanto de la 'Joya Mexicana' que está dando la vuelta al mundo.

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Si un nombre propio se robó los reflectores fue el de Gilberto Mora, el futbolista mexicano de 17 años de edad, que levantó a las facciones verdes en el estadio con su golazo ante los cafeteros.

La joven estrella se ganó las miradas con la maniobra que supuso el empate de su selección ante Colombia al minuto 62'.

¿Cómo fue el tanto de la 'Joya de México' ante Colombia?

Nuevamente Mora dejó demostraciones de estar hecho de otra pasta y de poder demostrar toda su valía en momentos en los más su equipo lo necesita.

Colombia ganaba el compromiso desde el 9', con el tanto del delantero Luis Alberto Suárez, lo que parecía encaminar las cosas para los sudamericanos.

Sin embargo, Gilberto tomó el partido para sí y sacó de la chistera la acción que dejó atónitos a los presentes por el desparpajo del jugador.

'La joya de México' inició una corrida al vacío y, quedándose sin ángulo para rematar de zurda, se inventó un recorté -pasando su defensor de largo- mientras él se tomó todo el tiempo del mundo para definir ante el guardameta Álvaro Montero.

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