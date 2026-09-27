Figura de Portugal sobre el récord de Cristiano Ronaldo: "Quiero dar la asistencia en su gol 1.000"

Mientras asume la responsabilidad de tomar la batuta en el ataque luso, condición que reafirmó tras marcar el tanto de la victoria por 1-0 frente a Gales en la primera fecha de la UEFA Nations League, el delantero João Félix ha acaparado los titulares de la prensa gracias a una entrevista concedida para Diario AS.

En plena sintonía competitiva, el atacante no ocultó la enorme admiración que siente hacia su capitán y compañero de equipo, Cristiano Ronaldo, revelando un objetivo muy particular que espera cumplir antes de que el legendario artillero cuelgue las botas.

“Quiero dar la asistencia en su gol 1.000. Cuando le falte uno, cada vez que tenga el balón le voy a mirar a ver si le puedo dar el pase. Ese gol va a quedar en la historia del fútbol y estar ahí sería un momento chulo”, confesó.

"Mientras esté, ahí estaremos"

Para João Félix, la oportunidad de jugar al lado de quien fuera su gran ídolo de infancia es un privilegio que pocos futbolistas en el planeta pueden presumir.

“Jugar con Cristiano es una cosa que poca gente en el fútbol puede decir que llegó a hacer. A mí me tocó aquí en la selección y ahora en Al Nassr. Es un orgullo, la verdad. Crecimos viendo a Cristiano siendo nuestro ídolo, siendo una referencia y ahora puedo compartir momentos con él”, expresó.

Finalmente, el atacante enfatizó la necesidad de valorar la presencia de la leyenda viviente en el día a día, consciente de que el retiro se acerca: “Inclusive el campeonato del año pasado ha sido muy especial, poder ayudar a Cristiano a lograr ese título... Hay que disfrutar al máximo porque no va a quedar para siempre, pero mientras esté, ahí estaremos”.