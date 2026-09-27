Santiago Bernabéu toma fuerza para albergar la final de este gran torneo

La Nations League sigue su curso y en algunos escritorios ya toman pasos adelantados de cara al tramo decisivo del certamen. Justamente, en España han dado los correspondientes para candidatearse como el mejor lugar para albergar la gran final de esta edición, con el Santiago Bernabéu en primera plana.

Sí, la propia Federación Española anunció que ya está decidido que presentarán al Santiago Bernabéu y el José Zorrilla como los estadios idóneos para el tramo final de la Nations en el caso de que se escoja este país.

Desde España se han adelantado a las peticiones de la UEFA, que exige a los posibles finalistas que presenten sus sedes, que además cuenten con una particularidad y es que los recintos solo estén separados entre sí por 194 kilómetros.

De ahí, a las dos preferencias de la RFEF, sobre todo, porque esa petición también va acompañada con una particularidad de un estadio de grandes capacidades y otro más pequeño.

Santiago Bernabéu sería la plaza para la final de la Nations League

Lo primero a comentar en este sentido es que la decisión final de la sede suele designarse cuando se conocen los nombres de los cuatro equipos nacionales que se ganan el derecho a estar en la fase final.

Con ese contexto y la propuesta de la RFEF, el Santiago Bernabéu estaría previsto a que albergue una semifinal (la de España si llega), así como la propia gran final.

Por su parte, el Zorrilla, que cuenta con una capacidad para recibir a 27.000 espectadores, tendría la oportunidad de ser el feudo para la otra semifinal.

Las fechas para estos compromisos de la Nations League también ya se conocen y están programados para el 9 de junio en las semifinales y el 13 para la final.