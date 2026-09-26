UEFA Nations League: Inglaterra 2 vs 1 España | Harry Kane falla el penal (En vivo)

Incidencias del partido

0. Comienza el partido entre Inglaterra vs España por la primera fecha del Grupo C de la UEFA Nations League.

2. ¡0-1! Llegó el primer gol de España. Lamine Yamal aprovechó un error de la defensa inglesa para quedar solo y mandar el balón al fondo de la red.

8. El VAR anula nuevo gol de España. Ferrán Torres marca el segundo gol, pero el árbitro lo anula por fuera de juego.

16. Se salva Inglaterra. Trafford ataja una gran ocasión de Ferrán Torres.

27. ¡Otra oportunidad fallada! España domina y se acerca al segundo gol.

34. Dani Olmo casi aumenta la ventaja española, pero el balón se fue desviado.

36. ¡1-1! Contragolpe letal de Inglaterra. Anthony Gordon consigue el empate.

39. ¡2-1! Harry Kane sella la remontada de Inglaterra con un cabezazo.

44. Marc Cucurella cerca de empatar, pero el balón se estrella en el poste.

45+1. ¡Descanso! Inglaterra y España se van al vestuario.

46. Empieza el segundo tiempo del partido.

52. Penal para Inglaterra, tras falta sobre Jude Bellingham.

53. ¡Travesaño! Harry Kane falla el penalti.

Alineación de Inglaterra

Alineación de España