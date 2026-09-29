“Quiero ser beisbolista profesional” celebró una proyección especial junto a las protagonistas del beisbol femenino venezolano

El documental “Quiero ser beisbolista profesional” celebró este martes una proyección especial que contó con la presencia de las jugadoras de la selección nacional de beisbol femenino, en un encuentro dedicado a reconocer el talento, la perseverancia y los logros de las mujeres que representan a Venezuela en el beisbol internacional.

La producción audiovisual, realizada por Valentina Carrara, Daniel Olivo y Valeria Pino como proyecto final de carrera de Comunicación Social de la Universidad Monteávila, busca visibilizar la realidad del Team Beisbol Venezuela Femenino y promover el reconocimiento de sus atletas dentro y fuera del terreno de juego.

El documental está protagonizado por parte del equipo ganador del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino 2025, entre ellas Srishna Arciniega, Mariana Natera, Stephany Suárez, Gabriela García, Mariangeles Durán, Angélica Ledezma, Yohelis Colina, Frandelis García y Ruclaireth Tovar, quienes comparten sus experiencias, desafíos y aspiraciones como representantes del beisbol venezolano.

Equipo de producción junto a las jugadoras de la selección

La proyección se realizó en un momento significativo para la selección nacional, que recientemente ascendió al cuarto puesto del ranking mundial y consiguió su clasificación a la fase final de la Copa Mundial de Beisbol Femenino 2027, que se disputará en Rockford, Illinois, Estados Unidos.

A lo largo de sus 67 minutos, el documental presenta una mirada íntima a las experiencias de las jugadoras y sus familiares, mostrando los desafíos económicos, personales y deportivos que han enfrentado para representar a Venezuela en las competencias internacionales. La producción también destaca la importancia de generar mayores oportunidades y espacios de reconocimiento para las mujeres en el deporte.

Tras esta proyección especial, el equipo de producción tiene previsto desarrollar una nueva versión del documental una vez concluida la participación de Venezuela en la fase final de la Copa Mundial de Beisbol Femenino de 2027.

Esta nueva edición incorporará imágenes inéditas y anécdotas de las jugadoras durante su experiencia mundialista, con el propósito de ampliar la historia y mostrar un nuevo capítulo en la trayectoria de la selección nacional.

Los realizadores esperan que esta versión actualizada llegue posteriormente a las salas de cine a nivel nacional, permitiendo que un público más amplio conozca las historias de las peloteras venezolanas y acompañe su recorrido hasta una de las competencias más importantes del beisbol femenino internacional.

Con esta presentación, sus creadores dieron un nuevo paso en un proyecto que trasciende el ámbito académico y busca dar voz a las mujeres que están escribiendo una nueva página en la historia del beisbol venezolano, además de inspirar a las próximas generaciones de niñas y jóvenes a perseguir sus sueños dentro del terreno de juego.