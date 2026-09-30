¿Oswaldo Vizcarrondo debería repetir el "doble nueve" ante Corea del Sur?

Tras el examen ante Japón en el inicio de la fecha FIFA, la Vinotinto afina su estrategia de cara al próximo compromiso frente a Corea del Sur. Una de las dudas que sobrevuela el bando nacional es si, Oswaldo Vizcarrondo, debería apostar nuevamente por un esquema de doble nueve.

En el duelo anterior, el cuerpo técnico implementó de arranque una dupla ofensiva conformada por Bryan Castillo y Kevin Kelsy. La apuesta dio frutos en la presión alta y al minuto 46, cuando Kelsy, en su primer remate directo al arco, firmó el único tanto del partido para la escuadra venezolana.

Posteriormente, el estratega movió el banquillo y dio ingreso a Jesús Ramírez para acompañar a Kelsy en el ataque. Aunque dicha sociedad se mantuvo durante apenas 11 minutos sobre el césped, el impacto de "Chucho" fue inmediato: en tan solo 15 minutos, generó dos penales (el primero desestimado por el VAR y el segundo invalidado por una falta previa de Yangel Herrera).

¿Kelsy y Ramírez juntos?

Tanto Kelsy como "Chucho" Ramírez arribaron a esta concentración respaldados por un buen rendimiento en sus respectivas ligas, posicionándose como los delanteros más en forma de la convocatoria.

Esta realidad ha disparado la expectativa entre la fanaticada y la prensa especializada por verlos compartir mayor tiempo de juego en la ofensiva, maximizando su peligrosidad en el área rival.

Históricamente, la Vinotinto ha sabido exprimir al máximo las virtudes de jugar con dos referencias en ataque. En el pasado, la recordada dupla integrada por Salomón Rondón y Josef Martínez demostró cómo dos delanteros de jerarquía pueden complementarse a la perfección.

Con variantes de peso en un momento dulce, la decisión de Vizcarrondo ante Corea del Sur o Jordania marcará el pulso táctico de una selección que se encuentra en una etapa de renovación.