Este Vinotinto anda enrachado bajo el mando de Rafael Dudamel

Eduard Bello atraviesa un momento dulce en su carrera deportiva tras recalar en el Deportivo Cali, institución donde ha encontrado su mejor versión futbolística bajo la dirección técnica de su compatriota Rafael Dudamel.

Su impacto ofensivo ha sido tan rotundo que ya se posiciona como uno de los nombres propios más importantes del campeonato cafetero y un firme candidato a regresar a la disciplina de la selección absoluta.

Desde su llegada en condición de cedido procedente de Atlético Nacional, el rendimiento numérico de Bello habla por sí solo: seis goles y una asistencia en apenas 10 partidos disputados. Su racha se ha intensificado en las últimas jornadas, firmando un registro de cinco anotaciones en sus últimos tres juegos.

Habla Eduard Bello

"Tengo la intuición, ese olfato. Siempre busco el gol. No soy ese extremo tan encarador que hace jugadas individuales. Mis goles son más acompañando, llegando al área y no estando, aprovechando los espacios que otros dejan", explicó el propio jugador recientemente.

Asimismo confesó que gracias a su gran salto, puede sorprender a las defensas rivales: "Aprovecho el salto que tengo. Al no ser tan alto, no soy una referencia en el área para los rivales. Así le anotó un gol a Cúcuta Deportivo y dos a Águilas Doradas".

Con este despliegue de efectividad y plena confianza bajo el ala de Dudamel, las opciones de que Eduard Bello regrese a la dinámica de la Vinotinto en las próximas fechas FIFA crecen a pasos agigantados. Venezuela sigue de cerca los pasos de un extremo que no para de celebrar y que pide a gritos una nueva oportunidad.