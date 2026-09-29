Oswaldo Vizcarrondo rompe con la inercia histórica de la Vinotinto

Durante más de una década, estrenarse con la Vinotinto era una puerta reservada casi de manera exclusiva a la juventud surgida de los procesos formativos.

Sin embargo, la llegada de Oswaldo Vizcarrondo al banquillo nacional ha empezado a subvertir esta norma no escrita, instaurando un modelo donde el rendimiento actual y la madurez competitiva pesan mucho más que la partida de nacimiento.

Las estadísticas reflejan un cambio profundo en la confección de las listas. Entre 2007 y 2020, la tendencia nacional dictaba que apenas 1 de cada 5 debutantes superaba los 25 años de edad al momento de tener sus primeros minutos con la absoluta.

Ahora, bajo el mandato del ex zaguero, 7 de los 12 debutantes han alcanzado la internacionalización con 25 años o más. Una muestra de que las puertas de selección se abren bajo estrictas bases de mérito y consolidación profesional.

Madurez en el mapa Vinotinto

La lista de nuevos rostros que han roto la barrera de la veteranía avala esta nueva filosofía de trabajo. Nombres como Bryan Castillo (25), Delvin Alfonzo (25), Teo Quintero (26), Cristopher Varela (26), Osío (29), Gustavo González (30) y Carlos Sosa (30) ilustran a la perfección esta dinámica.

El propio Vizcarrondo, quien debutó con la absoluta a los 19 años pero no encontró su consolidación definitiva sino hasta superar el umbral de los 25, comprende mejor que nadie que el camino del futbolista no es lineal.

Durante años, el recorrido por los ciclos Sub-17 y Sub-20 se asumió casi como un pasaporte obligatorio a la selección mayor. Si bien el cuerpo técnico reconoce que siguen siendo una vía fundamental, la postura es que las divisiones inferiores son herramientas de apoyo, no sentencias definitivas.

Hay futbolistas que a los 20 años aún transitan procesos de maduración y que, gracias a la constancia, encuentran su mejor versión y plenitud futbolística a los 25, 27 o incluso 30 años.

Con esta visión, Oswaldo Vizcarrondo dota a la Vinotinto de un carácter más pragmático, abriendo el abanico para que todo jugador criollo en su pico de rendimiento sepa que la absoluta siempre tendrá sus puertas abiertas.