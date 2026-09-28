Ex DT de la Vinotinto se queda sin trabajo: Costa Rica despide a "Bocha" Batista

El paso de Fernando "Bocha" Batista por Costa Rica terminó siendo una auténtica pesadilla. El estratega argentino, quien hasta 2025 comandó las esperanzas mundialistas de la Vinotinto, fue destituido este lunes como seleccionador del combinado tico tras apenas siete meses en el cargo.

Los malos resultados sentenciaron su salida prematura del banquillo centroamericano. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tomó la decisión radical luego de una alarmante serie de derrotas que dejaron al equipo al borde del abismo en la Liga de Naciones.

El mismo destino de la Vinotinto

Batista había llegado a tierras ticas en marzo con el aval de haber dirigido a la selección absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025. En Sudamérica, el argentino logró imprimir un carácter competitivo que conectó rápidamente con la afición venezolana en las primeras de cambio. Sin embargo, todo eso se diluyó tras la participación del combinado vinotinto en la Copa América de EEUU.

No obstante, esa solidez mostrada con la escuadra llanera a inicios de ciclo, jamás cruzó la frontera hacia Costa Rica. Su ciclo estuvo marcado por un rendimiento deficiente y una preocupante falta de identidad en la cancha que agotó velozmente la paciencia de la directiva y los fanáticos.

Una racha para el olvido

La gestión del ex timonel de la Vinotinto sumó decepciones desde el inicio. En su debut fue goleado 5-0 por Irán, y tras un empate con Jordania, acumuló duras caídas ante Colombia (3-1) e Inglaterra (3-0) en compromisos amistosos.

El golpe definitivo llegó en los partidos oficiales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Las recientes y sorpresivas derrotas en septiembre frente a Curazao (3-4) y Haití (2-0) acabaron con cualquier respaldo que le quedara al proyecto del estratega sudamericano.

Palabras vacías y un adiós forzado

Osael Maroto, presidente de la FCRF, no ocultó su frustración ante la prensa. "Los resultados no se dieron. Pensamos en un proceso al 2030, pero es un cambio que se da por los malos resultados", sentenció el dirigente, sepultando el plan a largo plazo.

Curiosamente, apenas el domingo Batista aseguraba sentirse "fuerte" y afirmaba confiar a muerte en su trabajo y sus jugadores. El argentino intentó minimizar la crisis alegando que había cosas positivas, pero los números dictaron una sentencia irremediable.

Bryan Ruiz al rescate

Ante el enorme vacío dejado por el antiguo DT de Venezuela, la Federación apostó por un ídolo de la casa para apagar el incendio. Bryan Ruiz, leyenda viva que brilló en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, asumirá las riendas como entrenador interino.

Ruiz tendrá ahora la gigantesca tarea de dirigir los vitales choques de esta semana ante Nicaragua y Haití. Costa Rica necesita ganar ambos compromisos y rogar por una combinación de resultados para lograr clasificar a los cuartos de final.