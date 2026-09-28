Real Madrid empieza a ver la luz al final del túnel con Rodrygo

Hora de hablar de uno de los nombres que más tiempo tiene alejado de la acción con el Real Madrid y que ya empieza a dejar importantes noticias que darían una luz al final del túnel para el técnico José Mourinho. Se trata de Rodrygo, quien ha dejado ilusión en esta jornada.

Justamente, el delantero brasilero ha puesto sobre la mesa el optimismo, tras verlo nuevamente tocando balón este lunes en Valdebebas. Este hecho no pasa desapercibo, sobre todo, después de más de seis meses que ha estado alejado de los terrenos de juego.

No obstante, verlo en esta etapa levanta todo el panorama porque apunta a que el delantero ya estaría ingresando en la última parte de un proceso de recuperación, que inició el pasado mes de marzo.

Hay que recordar que el carioca estaba fuera de los planes merengues todo este tiempo porque sufrió ante el Getafe una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

Los pasos de Rodrygo para volver con el Real Madrid

El brasilero ya venía dejando indicios de avanzar bien con la recuperación, porque ya se le había visto regresando a trabajos en el césped a comienzos de septiembre.

Ahora la evolución sigue sonriendo en su causa porque ya ha podido desarrollar trabajos con balón, aunque está claro que aún no puede iniciar con la incorporación con el grupo ni está en condiciones de competir.

En medio de todo, el plazo en el que se espera que ya pueda estar completamente recuperado y a las órdenes de José Mourinho apunta al mes de diciembre, siendo más cautos para 2027, en el mes de enero.

"¡Me siento genial! Que todos tengan una buena semana", expresaba Rodrygo en una publicación en la que se le veía en los entrenamientos, después de varios meses apegado a la recuperación, que siempre se aconseja se lleve con mucha precaución para evitar recaídas.