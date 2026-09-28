Guaicamacuto FC se ubica entre los mejores equipos de fútbol playa de Sudamérica

El fútbol playa venezolano continúa ganando protagonismo en el escenario internacional, y Guaicamacuto FC (@guaicamacuto_fcoficial) vuelve a poner a Venezuela entre los nombres destacados de la disciplina. El conjunto guaireño alcanzó el puesto #4 del ranking sudamericano y la posición #22 a nivel mundial, de acuerdo con la más reciente actualización de Beach Soccer Worldwide (BSWW).

La clasificación ubica a Guaicamacuto FC entre los principales exponentes del fútbol playa en Sudamérica y refleja el crecimiento que ha tenido el conjunto guaireño en los últimos años dentro de la disciplina. “Me llena de un inmenso orgullo ver a nuestra institución consolidarse en el puesto #4 de Sudamérica y en la posición #22 a nivel mundial en el ranking oficial de fútbol playa”, expresó Holof Hamdan, presidente de Guaicamacuto FC.

El equipo, con sede en La Guaira, también ha enfrentado momentos complejos. El terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio impactó especialmente a la región, pero la adversidad no detuvo el trabajo de sus jugadores, quienes han mantenido sus entrenamientos y su compromiso con la comunidad. “Este hito adquiere un significado aún más profundo en estos momentos de dolor y dificultad que atravesamos como pueblo. Llevar el nombre de La Guaira a la élite internacional no es solo un logro deportivo, es un compromiso de honor con nuestra tierra y nuestra gente”, afirmó Hamdan.

Este reconocimiento también tiene mucho que ver con la actitud de los jugadores, quienes han mantenido firme el compromiso con el equipo y con La Guaira. “Admiro infinitamente a nuestros jugadores. Su valentía, su capacidad para soñar en grande y la firmeza con la que continúan entrenando incansablemente en la arena son un testimonio diario de resiliencia. En medio de la adversidad, su entrega nos demuestra que la fe y el trabajo no se detienen”, concluyó el presidente de Guaicamacuto FC.

Con la mirada puesta en los próximos desafíos, los jugadores de Guaicamacuto FC no bajan la guardia y continúan entrenando para seguir dejando el nombre de La Guaira en alto. El conjunto suma dos títulos nacionales y el sexto lugar en el Mundial de Clubes de 2025, por lo que ahora el reto es mantener el ritmo, seguir compitiendo al más alto nivel y continuar llevando el nombre de La Guaira a escenarios internacionales.