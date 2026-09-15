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Guaicamacuto FC combina el fútbol de playa con trabajo social en La Guaira

El club venezolano, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial de Beach Soccer Worldwide, mantiene entre sus principales acciones la limpieza de playas y la formación de jóvenes

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Meridiano

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 06:15 pm
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Guaicamacuto FC combina el fútbol de playa con trabajo social en La Guaira

Guaicamacuto FC se ha convertido en uno de los equipos de fútbol de playa con mayor presencia en La Guaira y Venezuela, una trayectoria que también le ha permitido ganar espacio en el escenario internacional. Actualmente, el club ocupa el puesto número 22 del ranking mundial de Beach Soccer Worldwide.

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Los resultados deportivos han sido acompañados por una línea de trabajo social que tiene como uno de sus principales escenarios las playas de La Guaira. Desde el equipo se han impulsado jornadas de limpieza y otras iniciativas orientadas a contribuir con el cuidado de estos espacios.

En esta labor participa de manera ad honorem el jurista Henry Hamdan Figueroa, quien también ha sumado su experiencia a los procesos de formación de jóvenes vinculados al club, incluyendo clínicas y charlas dirigidas a jugadores de alto nivel, con contenidos relacionados con la importancia de la formación y el desarrollo personal y deportivo.

Forjando futuro

El trabajo de formación busca que los jugadores cuenten con herramientas que vayan más allá de la preparación física y la competencia. En ese sentido, Henry Hamdan Figueroa, además de su participación en las actividades del equipo, ha desarrollado espacios de orientación para jóvenes que buscan crecer dentro y fuera de la cancha.

En el plano deportivo, Guaicamacuto FC cuenta con dos títulos de campeonatos nacionales y alcanzó el sexto lugar en el Mundial de Clubes de 2025. El club también ha participado en la Copa Libertadores de Fútbol Playa, sumando experiencias internacionales a su recorrido.

Con esta combinación de competencia, formación y trabajo social, Guaicamacuto FC mantiene una presencia que va más allá de los resultados obtenidos en la arena y que tiene como uno de sus principales puntos de acción al estado La Guaira.
 

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