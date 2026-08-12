¿Habrá playas en La Guaira a corto plazo? Esto dijo el gobernador

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En un encuentro con empresarios y comerciantes del estado La Guaira, su gobernador José Alejandro Terán aclaró la situación que atraviesa el turismo en la entidad con respecto al uso de las playas después del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Ante la expectativa que representa la reapertura de las zonas turísticas, así como la visita de personas a los balnearios, el mandatario local aclaró las difíciles condiciones físicas y logísticas en las que se encuentran los sectores más impactados por la emergencia.

¿Qué pasará con las playas de La Guaira?

En declaraciones para Unión Radio, Terán ve inviable la apertura de las playas en la zona de desastre. Recordemos que la entidad ha sido la más golpeada por los terremotos de 7,2 y 7,5.

"Está restringido el uso de los balnearios, lo digo de manera responsable (...) Un estado que está devastado en la zona de Macuto, donde murió tanta gente, donde están tantos edificios con tantos escombros, y en Caraballeda, zona cero... yo no veo allí una actividad turística en el corto plazo. Es irracional pensarlo de esa manera", aseveró.

A pesar de esta medida, aclaró que no dejará desprotegido a los trabajadores del sector turístico y aplicará una modalidad similar a la del Covid-19 para mitigar el impacto económico.

"Eso no significa que no vamos a apoyar a los prestadores de servicios; lo vamos a hacer como lo hicimos en la pandemia y lo vamos a volver a hacer. ¿Cuál es lo que vamos a hacer con ello?. Aprovechar este tiempo de generarles ingresos, pero para que se dediquen a trabajar en la adecuación de las playas para que las playas sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio", agregó.