Bonos pendientes para la segunda semana de agosto en el Sistema Patria

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Para la segunda semana de agosto comenzará el depósito de asignaciones económicas a través del Sistema Patria. Durante el lapso comprendido entre el 10 y el 15 de agosto se depositará bonos dirigidos a estudiantes, jefes de hogar y trabajadores del sector público.

De acuerdo con el historial de pagos y los cronogramas habituales de distribución, la segunda semana del mes concentra asignaciones clave orientadas a mitigar los gastos operativos y familiares de la población venezolana.

Cierre del Bono Único Familiar

La Plataforma Patria concluye la adjudicación del Bono Único Familiar. Este subsidio, que unifica diversos programas de protección social de asignación directa, abarca prioritariamente los primeros diez días del mes. Debido a este esquema, los últimos beneficiarios están recibiendo el desembolso correspondiente a comienzos de este período.

Becas para estudiantes

Entre el 10 y el 15 de agosto, el sistema liquidará de forma directa los incentivos dirigidos a la juventud escolarizada en sus distintos niveles académicos:

Bono Beca Enseñanza Media: Destinado a estudiantes del ciclo básico y diversificado por un monto de 4.204,34 bolívares, equivalente a $5,55 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono Beca Universitaria: Fijado en 1.674,16 bolívares, orientado a respaldar los gastos operativos del sector universitario.

Inicio del Ingreso Integral

Durante la segunda mitad de la semana, la Plataforma Patria inicia el desembolso del Ingreso Integral de los Trabajadores, comenzando prioritariamente con la nómina activa del sector público.

La cifra asignada asciende a 113.631,00 bolívares, lo que equivale a $150 a la tasa de cambio oficial del BCV.