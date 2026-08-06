Comienza el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación: Este es el monto

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Este jueves 6 de agosto inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación a través del Sistema Patria. Este subsidio está dirigido a trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial y docentes.

¿De cuánto fue el monto?

Este primer depósito fue destinado especialmente a los educadores por un monto de Bs. 37.250,00, lo que equivale a 50 dólares, calculado al tipo de cambio oficial vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) para este jueves 6 de agosto.

Sin embargo, no es un pago igual para todos; varía según el cargo, las funciones, la escala salarial y la institución pública donde labore el beneficiario.

Los beneficiarios reciben un mensaje de texto de confirmación a través del número corto 3532 o mediante la aplicación VeMonedero.

Se espera que en los próximos días les sea depositado a los demás trabajadores públicos de nóminas especiales.