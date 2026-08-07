Este es el nuevo monto del Bono Único Familiar de agosto

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A través del Sistema Patria, comenzó el pago del Bono Único Familiar correspondiente al mes de agosto, con un aumento significativo en bolívares con respecto al pago realizado en el mes de julio.

La asignación del beneficio para proteger a las familias venezolanas comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto, según la proyección mensual. A quienes reciben el Bono Único Familiar les fue depositado en el Monedero Patria un monto de Bs. 11.175, lo que equivale a 14 dólares de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 4 de agosto.

Cabe destacar que no hay una cifra fija, ya que depende de la carga familiar y de cuántos de los programas estén activos en la Plataforma Patria.

Pasos para debitar el dinero