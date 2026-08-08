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Funvisis registra tres nuevos sismos en Venezuela: Epicentro y magnitud

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas se mantiene en constante seguimiento de los eventos luego del doblete sísmico del 24 de junio

 

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Meridiano

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 08:45 am
Funvisis registra tres nuevos sismos en Venezuela: Epicentro y magnitud
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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró tres movimientos telúricos en Venezuela, en distintas magnitudes registrados el pasado jueves 7 de agosto.

De acuerdo al informe emitido por Funvisis, el primer sismo se produjo a 40 kilómetros al Norte de Güiria a las 4:55 a.m con una magnitud de 3.6 Mw.

El segundo movimiento se registró a 69 kilómetros Sur de Granada con una magnitud de 3.2 Mw, a las 7:30 de la mañana.

Por su parte, el tercer registrado tuvo un epicentro a 58 km al sureste de Puerto Cumarebo, y su magnitud fue de 2.8 Mw.

Datos sismológicos

Primer sismo

  • 07/08/2026 04:55
  • Mag (Mw): 3.6
  • Prof: 106.0 km
  • Epicentro: 11.008 N -62.373 O
  • 40 km al norte de Güiria

Segundo sismo

  • 07/08/2026 07:30
  • Mag (Mw): 3.2
  • Prof: 131.5 km
  • Epicentro: 11.489 N -61.773 O
  • 69 km al sur de Granada

Tercer sismo

  • 07/08/2026 07:56
  • Mag (Mw): 2.8
  • Prof: 9.8 km
  • Epicentro: 11.139 N -68.944 O
  • 58 km al sureste de Puerto Cumarebo

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