Funvisis registra tres nuevos sismos en Venezuela: Epicentro y magnitud

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró tres movimientos telúricos en Venezuela, en distintas magnitudes registrados el pasado jueves 7 de agosto.

De acuerdo al informe emitido por Funvisis, el primer sismo se produjo a 40 kilómetros al Norte de Güiria a las 4:55 a.m con una magnitud de 3.6 Mw.

El segundo movimiento se registró a 69 kilómetros Sur de Granada con una magnitud de 3.2 Mw, a las 7:30 de la mañana.

Por su parte, el tercer registrado tuvo un epicentro a 58 km al sureste de Puerto Cumarebo, y su magnitud fue de 2.8 Mw.

Datos sismológicos

Primer sismo

07/08/2026 04:55

Mag (Mw): 3.6

Prof: 106.0 km

Epicentro: 11.008 N -62.373 O

40 km al norte de Güiria

Segundo sismo

07/08/2026 07:30

Mag (Mw): 3.2

Prof: 131.5 km

Epicentro: 11.489 N -61.773 O

69 km al sur de Granada

Tercer sismo