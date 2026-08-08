Funvisis registra tres nuevos sismos en Venezuela: Epicentro y magnitud

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró tres movimientos telúricos en Venezuela, en distintas magnitudes registrados el pasado jueves 7 de agosto.
De acuerdo al informe emitido por Funvisis, el primer sismo se produjo a 40 kilómetros al Norte de Güiria a las 4:55 a.m con una magnitud de 3.6 Mw.
El segundo movimiento se registró a 69 kilómetros Sur de Granada con una magnitud de 3.2 Mw, a las 7:30 de la mañana.
Por su parte, el tercer registrado tuvo un epicentro a 58 km al sureste de Puerto Cumarebo, y su magnitud fue de 2.8 Mw.
Datos sismológicos
Primer sismo
- 07/08/2026 04:55
- Mag (Mw): 3.6
- Prof: 106.0 km
- Epicentro: 11.008 N -62.373 O
- 40 km al norte de Güiria
Segundo sismo
- 07/08/2026 07:30
- Mag (Mw): 3.2
- Prof: 131.5 km
- Epicentro: 11.489 N -61.773 O
- 69 km al sur de Granada
Tercer sismo
- 07/08/2026 07:56
- Mag (Mw): 2.8
- Prof: 9.8 km
- Epicentro: 11.139 N -68.944 O
- 58 km al sureste de Puerto Cumarebo