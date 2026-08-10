Parte oficial de este 10 de agosto: Fallecidos por terremotos en Venezuela aumentan

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El Gobierno de Venezuela publicó este lunes 10 de agosto el segundo boletín oficial correspondiente a la "etapa de reconstrucción", donde se detalla las cifras consolidadas hasta la fecha en materia de atención médica, infraestructura, labores de rescate y saneamiento ambiental en las zonas afectadas por los terremotos del pasado mes de junio.

De acuerdo con el informe oficial, el número de víctimas fatales aumentó en 6.301 personas, dato que tuvo un incremento con relación al boletín del pasado mes de agosto. Mientras que el total de ciudadanos rescatados asciende a 6.462 ciudadanos.

En el ámbito sanitario, la red hospitalaria ha brindado atención a un total de 73.356 personas por los terremotos, garantizando el despliegue de insumos y asistencia médica prioritaria a los damnificados.

Daños generados por los terremotos

En cuanto a la respuesta en materia habitacional, las autoridades informaron que hasta el momento se entregaron 287 viviendas a familias afectadas. Asimismo, los equipos de evaluación técnica han inspeccionado un total de 53.314 inmuebles.

De la muestra mencionada, 31.336 estructuras fueron catalogadas como viviendas habitables, 12.411 presentan acceso restringido debido a daños parciales, y 9.567 han sido declaradas en situación de alto riesgo, requiriendo intervención prioritaria o demolición.

Etapa de remoción y rehabilitación

Finalmente, los equipos de saneamiento e infraestructura han logrado recolectar 483.525,41 toneladas de escombros en las áreas impactadas, lo que representa un avance del 23,26% en las metas proyectadas para el despeje total de las vías y espacios públicos.