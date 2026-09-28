¿Cómo le fue a Zinadine Zidane en su segundo partido al frente de Francia?

El histórico Zinadine Zidane tuvo su segunda presentación al frente del combinado de Francia, en el ciclo que tomó luego de que Didier Deschamps finalizara su etapa con la selección al finalizar su participación en la Copa del Mundo.

Aunque no fue precisamente el partido en el que los suyos bordaron el fútbol, los tres puntos sí quedaron del lado del grupo dirigido por 'Zizou' en la UEFA Nations League, en la que los galos se enfrentaron a la complicada Bélgica (1-0).

El estratega planteó un cambio radical en este once, con relación al que puso en el terreno de juego en su debut contra Turquía, donde también ganaron por la mínima (0-1). Para entender esta aseveración solo basta mencionar que los únicos en repetir en la alineación fueron Maignan y Lacroix repitieron.

Además, este encuentro tenía la particularidad de que el estratega debía modificar su esquema o el plan en ataque, tras la ausencia de Kylian Mbappé, que abandonó la convocatoria por lesión.

¿Quién fue el hombre clave del segundo partido de Zinadine Zidane?

Olise y Dembélé tampoco fueron de la partida y el gran nombre que se posicionó en la parte delantera del equipo fue Doué, quien fue de lo más destacado y desequilibrante de los suyos, además de ser el que más cerca del gol se mantuvo.

Ya en el segundo tiempo el técnico encontró la vía para llevarse los puntos, cuando dio ingreso a nombres como Dembélé, Olise y Cherki en un partido en el que no estaba ocurriendo mayor cosa.

Ya en el tramo final, el gran héroe fue Michael Olise, quien dibujó una muy buena diagonal, que recorrió más de medio campo antes de batir al guardameta Lammens y darle el segundo triunfo a Zinadine Zidane con Francia, quien celebró muy emocionado el tanto y la victoria.