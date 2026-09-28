Oswaldo Vizcarrondo sin filtros: "Es un penal de aquí a Venezuela"

Las reacciones tras el polémico amistoso no se han hecho esperar. Oswaldo Vizcarrondo compareció en la rueda de prensa post-partido para expresar su absoluto descontento con la labor arbitral, señalando directamente los fallos que privaron a la Vinotinto de un resultado favorable ante Japón.

El estratega tricolor no ocultó el malestar generalizado que impera en el vestuario criollo, lamentando que el esfuerzo defensivo y táctico de sus dirigidos se viera empañado por decisiones que escaparon por completo del control deportivo.

“Es una lástima lo que hemos sufrido hoy. No merecimos haber perdido este partido. Hay decisiones arbitrales que realmente me ponen muy incómodo y que nosotros no podemos controlar”, expresó.

"Penal escandaloso"

Al ser interrogado por las acciones del encuentro, Vizcarrondo fue tajante al referirse a la jugada más escandalosa de la noche: el claro derribo del guardameta Zion Suzuki sobre Jesús Ramírez dentro del área, una pena máxima que fue ignorada de forma inexplicable tanto por el juez principal como por el VAR.

“Nos vamos con un mal sabor de boca, porque era un partido que pudimos haber ganado. Tenían que haber pitado un penal escandaloso a nuestro favor, donde nuestro atacante pasa el balón por encima del arquero y se lo lleva puesto… Eso es un penal de aquí a Venezuela. Nos vamos con mucha frustración”, sentenció.

Las declaraciones del seleccionador nacional reafirman el clima de indignación que arropa a la delegación Vinotinto, cerrando un estreno en la gira asiática marcado por la controversia arbitral.