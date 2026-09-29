La Vinotinto: Marco Libra rompe récord con su titularidad ante Japón

Más allá del amargo resultado y la polémica arbitral que marcó el estreno de la gira asiática, el duelo amistoso de la Vinotinto ante Japón dejó un hito estadístico que ilumina el futuro del fputbol nacional.

El joven mediocampista Marco Libra hizo historia al sumar su primera experiencia como titular con la Absoluta de Venezuela, consagrándose prematuramente en la élite de su país.

Con apenas 18 años, 6 meses y 7 días, el volante ofensivo perteneciente al Bologna FC saltó al terreno de juego del Edion Peace Wing Hiroshima desde el pitazo inicial, respondiendo a la confianza depositada por el cuerpo técnico de Oswaldo Vizcarrondo en este nuevo ciclo de renovación generacional.

Gracias a esta participación estelar desde el arranque, se ha convertido en el sexto jugador más joven en debutar como titular con la selección mayor en el siglo XXI, escalando peldaños en un selecto listado dominado por históricas figuras del combinado nacional.

Exclusiva compañía en la historia criolla

Para dimensionar la magnitud del registro alcanzado por el joven talento, su nombre se ubica en los registros históricos junto a grandes referentes de la tricolor.

En este ranking, el volante del Bologna se sitúa cerca de leyendas como Salomón Rondón (18 años, 6 meses y 7 días); Wuilker Faríñez (18 años, 3 meses y 9 días); José Velázquez (18 años, 2 meses y 11 días); César "Maestrico" González (17 años, 11 meses y 9 días); y Fernando Aristeguieta (17 años, 9 meses y 24 días).

La irrupción de Marco Libra en el mediocampo Vinotinto confirma que la sangre nueva proveniente del "Viejo continente" pisa con fuerza, asegurando talento, visión de juego y proyección a largo plazo para los desafíos venideros del equipo nacional.