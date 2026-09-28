Rafael Dudamel está en racha en Colombia y avisa con un nuevo título

En el fútbol colombiano un venezolano está dando de qué hablar nuevamente de forma positiva. Se trata del técnico Rafael Dudamel, que dirige actualmente al Deportivo Cali y lo ha logrado llevar a una racha de victorias importantes en el certamen.

El cuadro del estratega ganó este domingo ante Águilas Doradas en su feudo, el Estadio Deportivo Cali, en Las Palmeras, con marcador de 2-0 y fue un triunfo que vino a extender a cuatro la seguidilla de victorias.

De hecho, esa alegría contó con otra gran incidencia venezolana, dado que los goles los puso el delantero criollo Eduard Bello, que ayudó a que el cuadro verdiblanco se posicionara en la segunda plaza de la clasificación general.

El invicto del Deportivo Cali de Rafael Dudamel

El equipo no inició de forma certera su recorrido en este Clausura colombiano, pero conforme avanzó el recorrido doméstico fueron encontrando los resultados locales.

La racha de triunfos se inició el 13 de septiembre cuando ganaron a 1-2 a Once Caldas, luego golearon a Cúcuta 3-0, vencieron 0-1 a Independiente Santa Fe y continuaron con ese 2-0 ante Águilas.

Pero es que el invicto ya había iniciado antes del triunfo contra Once Caldas, tras haber empatado a un tanto con Millonarios en condición de visitante en el Estadio Nemesio Camacho - El Campín.

El próximo duelo del Deportivo Cali de Rafael Dudamel está programado para este viernes 2 de octubre en un compromiso correspondiente ante el Deportivo Pereira por la jornada 13 del Clausura cafetero.