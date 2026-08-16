MLS: Josef Martínez el máximo goleador histórico en activo de la liga

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Josef Martínez es uno de los delanteros extranjeros más importantes en la historia de la MLS. Tuvo una carreara brillante en el Atlanta United donde se forjó como un atacante letal en el área. Hoy es el 6to máximo goleador histórico en activo de una de las competiciones más apasionantes.

Martínez vuelve a la MLS de la mano de Columbus Crew, un equipo con aspiraciones de campeonato. El venezolano llega para ser parte de esa fórmula goleadora que ha venido construyendo la organización en los últimos años. Josef se siente preparado y contento de volver.

Tras un paso por Liga MX con el Club Tijuana, Martínez tiene buenas sensaciones: "Estoy contento de volver, de estar aquí otra vez, en esta liga tan bonita que tanto me ha dado como jugador". El venezolano agradece la confianza de estar en un equipo tan competitivo y espera sumar.

Máximos goleadores históricos de la MLS:

Chris Wondolowski: 169 goles Kei Kamara: 146 goles Landon Donovan: 145 goles Jeff Cunningham: 134 goles Jaime Moreno: 133 goles Josef Martínez: 130 goles

Casemiro revela la razón de su llegada al Inter Miami

Carlos Casemiro es uno de los jugadores más ganadores en la historia del fútbol. Su carrera con el Real Madrid es parte de las grandes leyendas del club y ahora llevará toda su experiencia a la MLS. El Inter Miami apostó por el brasileño para dominar los Estados Unidos.

Casemiro rompe el silencio tras su fichaje por el Inter Miami. Una comisión de la MLS está investigando el acuerdo y el brasileño quiso resaltar algo importante: "Yo he hablado con Los Angeles Galaxy hace un tiempo, pero les dejé muy claro que a mí me gustaría jugar en Inter Miami".

De igual manera señaló las razones para unirse al club: "Es una ciudad que a mi familia y a mis hijos les gusta mucho. Claro que el proyecto y la ilusión de jugar con uno (Lionel Messi) de los mejores de todos los tiempos te anima". De esta manera dejó claro su deseo desde hace tiempo.