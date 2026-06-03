MLS: Guillermo Hoyos se afianza en el banquillo del Inter Miami tras el Mundial

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El argentino Guillermo Hoyos ha demostrado su valía en el banquillo. Según un reporte de la cadena ESPN publicado este martes, el estratega de 62 años continuará al mando del Inter Miami. Su permanencia como técnico interino está plenamente garantizada para cuando termine el parón mundialista.

Hoyos asumió este importante reto el pasado 14 de abril con mucha determinación. Su nombramiento ocurrió tras la inesperada renuncia de Javier Mascherano por motivos personales. Antes de tomar las riendas en la cancha, ya trabajaba en el club de la Florida como su director deportivo.

Un balance casi perfecto en la cancha

Desde que el estratega tomó el control, el equipo ha mostrado un nivel arrollador. El Inter Miami ostenta un impresionante récord de seis victorias, un empate y solo una derrota. En este breve, pero exitoso lapso, han logrado rescatar 19 de los 24 puntos disputados.

La ofensiva de "Las Garzas" también se ha desatado bajo su dirección táctica. Han logrado perforar las redes rivales en 26 ocasiones durante apenas ocho compromisos. Con este ritmo goleador, los actuales campeones defensores de la liga reafirman su gran poderío en el terreno de juego.

El récord general del equipo en la campaña es de nueve triunfos, dos empates y cuatro caídas. Actualmente, son sublíderes en la competitiva Conferencia Este de la MLS. Además, se encuentran a solo dos puntos del Nashville SC en la pelea por ganar el Supporters' Shield.

El futuro cercano y los rumores en el aire

El conjunto de la Florida retomará su actividad oficial en unas cuantas semanas. Su próximo compromiso en la liga estadounidense está programado para el 22 de julio. En dicho encuentro tendrán que viajar para medirse en calidad de visitantes frente al Chicago Fire.

A pesar del éxito de Hoyos, los rumores sobre un nuevo técnico definitivo no cesan. Diversos reportes internacionales vinculan al histórico Pep Guardiola con la codiciada vacante. Esta contratación significaría un soñado reencuentro con Lionel Messi, a quien ya dirigió exitosamente en el FC Barcelona.

Mientras tanto, Hoyos sigue demostrando el valor de su extensa trayectoria internacional. Entre los años 2006 y 2023, acumuló una valiosa experiencia dirigiendo en el fútbol de su natal Argentina. Su carrera también incluye interesantes etapas por ligas de otros países como Grecia, Bolivia y Chile.