¿Cuántos jugadores podrían debutar en la fecha FIFA con la Vinotinto?

La Vinotinto continúa su preparación en esta fecha FIFA con la mirada puesta en el futuro generacional. Tras el amistoso frente a Japón, donde Bryan Castillo firmó su estreno oficial con la camiseta criolla, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo mantiene abierta la puerta para que más nombres tengan su bautizo internacional.

En la actual convocatoria figuran otros siete futbolistas que aún no han sumado minutos con la absoluta, pero que se perfilan como opciones reales para tener participación en el terreno de juego durante los siguientes encuentros de la gira asiática, ante Corea del Sur y Jordania.

La lista de promesas que esperan su oportunidad la integran:

Frankarlos Benítez (Caracas FC) – Guardameta.

Juan David Sánchez (Deportivo Táchira) – Defensor central.

Bianneider Tamayo (Universidad de Chile) – Defensor central.

Román Davis (Valencia CF) – Lateral derecho.

Sebastián Mendoza (Carabobo FC) – Centrocampista.

Yerwin Sulbarán (FC Liefering) – Extremo.

La inclusión de este grupo de jugadores en la dinámica del combinado nacional refleja la apuesta del cuerpo técnico por foguear a las nuevas figuras del balompié venezolano, brindándoles roce internacional de cara a los próximos retos oficiales del ciclo mundialista.

Con partidos por disputar ante rivales de peso como Corea del Sur y Jordania, las probabilidades de que varios de estos nombres sumen sus primeros minutos oficiales son altas, marcando un hito importante en sus respectivas carreras profesionales.