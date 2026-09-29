Así disputaría la Vinotinto sus opciones para ir al Mundial 2030

En la Vinotinto aún duele no haber podido conseguir el cupo al Mundial 2026, después de tener serias opciones de meterse en el repechaje mundialista. Sin embargo, desde la selección ya se ha iniciado nuevo ciclo con Oswaldo Vizcarrondo al frente para encarar el nuevo objetivo: Mundial 2030.

En ese contexto nuevas informaciones han surgido para el equipo nacional, que ya tendría rumores de cómo sería su camino para buscar el boleto a la Copa del Mundo.

Según el periodista Juan José Buscalia de Argentina, habría una decisión en la Conmebol con relación a la repartición de los cupos respectivos.

¿Cómo sería la distribución que necesita saber la Vinotinto?

Por lo que ha detallado el comunicador argentino, el máximo ente sudamericano tendría pensado dejar tres plazas directas a la cita mundialista con un respectivo cupo extra para el repechaje.

La anterior confección elimina de la ecuación a las tres selecciones que ya tienen garantizada su presencia en la Copa del Mundo por ser sedes del evento: Argentina, Uruguay y Paraguay.

A su vez, pese a ya estar dentro del certamen, en la Conmebol tendrían decidido que los tres combinados sí disputen el proceso de eliminatorias para mantener la competitividad.

De confirmarse esta ruta para el Mundial 2030, la Vinotinto debería ubicarse dentro de esas ubicaciones para encontrar su primera clasificación al máximo evento del fútbol de selecciones.