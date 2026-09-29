Sorpresa en Paraguay: Gustavo Álfaro anunció su retiro del fútbol

El nombre de Gustavo Álfaro se ha ganado a pulso un respeto en el fútbol sudamericano y mundial, sobre todo, en sus últimos ciclos como entrenador nacional en distintas selecciones, ahora la más reciente con Paraguay.

En medio de todo, acostumbrado a que sus declaraciones siempre tengan algo que dejar para el debate, soltó una bomba que ha sorprendido a propios y extraños,

Pues el propio estratega argentino anunció que tiene pensado no continuar en la senda futbolera, una vez deje su cargo como seleccionador del equipo nacional paraguayo.

“Este va a ser mi último trabajo”, dijo después de ganar un amistoso ante el combinado de Bolivia y en la previa del partido que jugará contra Colombia el próximo viernes 2 de octubre.

La decisión de Gustavo Álfaro

El experimentado estratega enfatizó que hasta el momento esa sería su decisión, mientras se mantiene al frente de la albirroja para el venidero ciclo mundialista 2030.

“Todavía hay muchas cosas por hacer”, apuntó para luego agregar: “Le dije a mi representante que escuche a todo el mundo, pero que no hable con nadie. Elegí quedarme en este lugar por todo lo que me dio”.

"Le agradezco a mi familia, porque les vengo corriendo el arco hace mucho tiempo. Digo que es el último y después sigo un poco más”, añadió.

El propio Gustavo Álfaro viene de guiar a Paraguay a los octavos de final del pasado Mundial 2026, en el que terminó eliminado por Francia con un marcador de 1-0.