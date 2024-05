¿La etapa de Erik Ten Hag en el Manchester United es un fracaso? (+Detalles)

El Manchester United logró vencer a su eterno rival (Manchester City) y quedarse con el título de la FA Cup. Sin dudas, todos los aficionados "rojos" están muy felices por consagrarse campeones en una temporada bastante irregular de su equipo.

En la Premier League acabaron en el octavo lugar de la clasificación, en la UEFA Champions League no pasaron de la fase de grupos y en la Carabao Cup fueron eliminados por el Newcastle en octavos de final. Por ello, esta victoria esperanza a los hinchas a que en la próxima campaña, los jugadores muestren una mejor versión en todas las competencias.

Una campaña, que aún no tiene confirmada la presencia de Erik ten Hag como entrenador de los "Diablos Rojos". Muchos medios ingleses aseguraron que esta final, era el último partido del neerlandés en el banquillo del United, independientemente del resultado. Sin embargo, con la victoria hay una división de opiniones en la directiva sobre el futuro del ex técnico del Ajax.

Luego de levantar la copa, ten Hag habló en la zona mixta para expresar sus sensaciones del partido y responder las dudas sobre su continuidad en Inglaterra, "Es bueno terminar con buen sabor de boca y tienes todo el verano para disfrutar. Si ya no me quieren más, me iré a otro sitio a ganar trofeos, porque es lo que he hecho toda mi carrera. Dos trofeos en dos temporadas, y tres finales. No está mal".

¿Erik ten Hag estuvo condicionado por la directiva?

El estratega de 54 años mandó un dardo a los responsables del club, por la gestión que han hecho en los últimos años; explicando que es fue muy difícil dirigir así, "La profundidad de la plantilla es, de lejos, insuficiente. En la última década no hubo muchas finales, ni muchos trofeos, ni muchos jugadores jóvenes que pasaran por el primer equipo con un gran potencial...”.

Por último, confesó que la exigencia de los fanáticos es muy alta y que las críticas fueron justas, "Hemos visto las mismas cosas, no siempre buen fútbol, definitivamente no, pero tuvimos que hacer concesiones todo el tiempo y entonces no puedes jugar el fútbol que quieres jugar. En dos años, quizá tres o cuatro veces hemos tenido a toda la plantilla disponible. Cuando los jugadores no están, no puedo entrenarlos ni formarlos, no se desarrollan”.