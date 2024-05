Erik Ten Hag saca pecho por ganarle al City y envió este ultimátum al Manchester United

La jornada de este sábado arrancó dejando a un lado las lógicas en el fútbol. Y esto lo protagonizó el mismo Manchester United, que -contra todo pronostico- derrotó (1-2) a la plantilla que muchos consideran como la mejor del mundo, la del Manchester City. Hecho que no pasó por debajo de la mesa, sobre todo, por un nombre: Erik Ten Hag.

Sí, el todavía técnico del equipo rojo fue protagonista antes y después del duelo. En principio, por todas las dudas que se tienen respecto a su continuidad. De hecho, en la prensa inglesa se aseguraba su destitución al margen de lo que ocurriese en el partido.

Sin embargo, el entrenador -con el resultado a favor- sacó pecho del título en la FA Cup y en sus declaraciones dejó una especie de ultimátum al alto mando de la entidad británica.

¿Qué dijo Erik Ten Hag al Manchester United?

Quizá, cansado de las críticas en su contra, el estratega recordó que este galardón es el segundo que consigue con el equipo en un periodo de tres años. Un escenario del que se sintió orgulloso y satisfecho.

"Dos títulos en dos temporadas y tres finales no está tan mal... Si no me quieren aquí, me iré a otro lado a ganar títulos, es a lo que estoy acostumbrado hacer en toda mi carrera", dijo sin sonrojarse.

Sin embargo, previo al duelo también dejó declaraciones otras palabras propias para el titular del día siguiente, al defenderse con la propia historia reciente del club, en una conversación con 'diario VI',.

“El Manchester United ganó la Premier por última vez en 2013, hace 11 años. Pero aun así esperan que ganemos todos los partidos mientras competimos en la cima. Este club no está preparado para eso”, expresó.

Y agregó: “Se suponía que íbamos a empezar a construir algo y dimos los primeros pasos el año pasado, pero luego descubres lo grande que es este club y que nunca nadie está satisfecho”.

A su vez, también se refirió al runrún que estaba sobre su figura desde hace días. "Dentro del club la gente estaba satisfecha, pero fuera del club había ruido diciendo que sólo gané la Carabao Cup, perdí la final de la Copa FA y quedé tercero. Bueno, entonces no tienes sentido de la realidad. Otros clubes tenían mucha mejor plantilla", reflexionó.

Con todo y eso, se desconoce lo que vaya a ocurrir con Erik Ten Hag y el futuro del técnico respecto al Manchester United. Tocará estar atento a los venideros detalles de una historia que pinta a ser bastante movida.