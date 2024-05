¡Ataca al United! Ángel Di María recuerda su paso en Manchester (+Declaraciones)

Ángel Di María es uno de los jugadores más talentosos e importantes en la historia de la Selección Argentina. Entre sus momentos más destacados se pueden mencionar los goles decisivos en la final de la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar 2022.

Por otro lado, el vigente campeón del mundo, a nivel de clubes, tuvo la oportunidad de jugar en grandes equipos como Real Madrid, Juventus, París Saint-Germain o Manchester United. Ahí consiguió ganar una Champions League, cinco campeonatos de Francia, dos Copas del Rey o una Supercopa de Europa.

Sin embargo, el "Fideo" no guarda un bonito recuerdo de su etapa en la Premier League y así lo confesó en unas fuertes declaraciones sobre la temporada 2014-2015 (único año en el Manchester). En dicha confesión, explicó que su problema con los "Diablos Rojos" no era por la presión de llevar el número siete en la espalda, sino por el entrenador neerlandés, Louis van Gaal.

"Me importaba un carajo tener la 7 del United, al principio me hablaban mucho de eso... era solo una camiseta. Mi problema era el entrenador. Louis van Gaal fue el peor de mi carrera. Yo marcaba, daba asistencias y al día siguiente el me mostraba mis pases perdidos", aseguró Di María.

Sus números en Manchester

Los aficionados del United quedaron muy decepcionados por el rendimiento del extremo de 36 años. Y más aún, cuando venía ser una de las máximas figuras del Real Madrid para consagrarse con la décima Champions en la historia del club blanco.

La directiva de los "Diablos Rojos" firmó a Di María por 75 millones de euros y con la esperanza de que pudiera marcar una época en Inglaterra. Desafortunadamente, esto no pudo ser posible, disputando un total de 32 partidos en los cuales marcó cuatro goles y ofreció once asistencias.