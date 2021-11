Toni Kroos y Luka Modric, los directores de la orquesta del Real Madrid

Fútbol Internacional

Lunes 22





Samuel Aldrey

La enésima cátedra de Toni Kroos y Luka Modric ocurrió en Granada con un Real Madrid sinfónico. En el equipo de Carlo Ancelotti se juega a lo que ellos marcan hasta tal punto que no tienen sustitutos.

"Me sorprenden, hacen cosas que yo no les pido", arrancó Carlo Ancelotti en una rueda de prensa en la que no paró de rendirse a su centro del campo. "Lo hacen con naturalidad. Tienen la costumbre de jugar juntos hace tiempo y es una calidad difícil de explicar. El cambio de posiciones... A veces baja Modric para salir de la presión. A veces lo hace Kroos y Casemiro sube. Son cosas en las que, de verdad, no me voy a meter. Tranquilos, el madridismo tiene que estar tranquilo, ahí no me voy a meter", añadió entre risas.

La conversación del Real Madrid siempre gira sobre ese trío del mediocampo: Casemiro, Kroos y Modric, que por primera vez asistieron los tres al tiempo en un partido de cualquier competición. Dos veces el alemán (ya lleva 57 en Liga, solo superado por Messi —98—, Luis Suárez —73— y Benzema —62—) y una los otros dos.

Los datos de Toni y Luka

Kroos fue la voz más alta en el juego blanco. Repartió 74 pases finalizando el encuentro con un impresionante 97,4% de acierto en la entrega. 44 de esos fueron en campo rival y dos acabaron en gol.

Por su parte, Modric ya avisó hace algunas semanas: alcanza mejor su forma jugando todos los partidos. Venía de un difícil parón de selecciones en el que consiguió clasificar al Mundial con Croacia de forma directa tras derrotar a Malta (con gol y asistencia incluida) y a Rusia. Su sonrisa con la actuación del centro del campo delató la tarde bastante tranquila que había vivido.

“Lo que más me ha gustado”, apuntó el preparador blanco, “fue la calidad del juego, muy bien desde atrás y buscando el balón entre líneas. Y lo que menos, que después del segundo gol hemos bajado la intensidad y el ritmo. Y a veces no somos muy efectivos cuando debemos serlo”, advirtió.

Entre los dos suman la increíble cantidad de 730 partidos en el Real Madrid. Luka acumula 402, ha convertido 28 goles y ha repartido 64 asistencias. Es el quinto extranjero con más partidos de blanco detrás de Benzema, Marcelo, Roberto Carlos y Cristiano.

Mientras, Kroos aterrizó en la capital de España en 2014 y en estos más de siete años ha disputado 328 encuentros marcando 23 tantos y dando 80 pases de gol. Todo según los datos de Transfermartk.

"El nivel que tienen los dos es muy alto. Siguen siendo los mejores medios del mundo para mí", puntualizó Ancelotti.

En Champions unos monstruos.

Kroos y Modric son los futbolistas de la Champions que más veces hace llegar el balón al último tercio de campo contrario, y uno de los que más lo consigue en las cinco grandes ligas. La empresa británica de analítica llama a este tipo de lance deep progression [progresión al último tercio], y contempla que se alcance ese último tramo a través del regate, la conducción o el pase.



Kroos promedia 5.78 progresiones al último tercio por partido y Modric 3.45. Esto se ha traducido en 18 asistencias para el alemán y 13 para el croata. Además, Kroos suma 9 goles y Modric 7. Todo esto en más de un centenar de partidos jugados en la Champions.

Al Madrid se le viene una larga fila de partidos importantes: Sheriff, Sevilla, Inter, Atlético o Real Sociedad son sus próximos duelos. Si bien Kroos y Modric necesitarán ayuda, su presencia, teniendo en cuenta el nivel que están mostrando, se antoja fundamental para superar la primera ronda de la Champions y ser líderes en LaLiga.