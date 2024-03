Osmel Sousa el “Zar de la belleza” listo para partir a México y comenzar sus labores con Miss Universo

La semana pasada el hacedor de reinas de belleza venezolanas Osmel Sousa durante el programa de Telemundo “La mesa caliente”, recibió una gran noticia para su vida y carrera profesional, ser parte del staff de la organización Miss Universo, hoy liderada por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip y el mexicano Raúl Rocha.

Durante el show Sousa estuvo en la compañía de la actual Miss Universo Sheynnis Palacios, quien le dio una sonrisa y palabras de bienvenida. Igualmente, en su perfil de Instagram en la cual acumula más de un millón de seguidores Osmel escribió. “Qué buena noticia! A partir de ahora he pasado a formar parte de la Organización @missuniverse @raulrocha777”.

Este lunes 18 de marzo el creador de las siete venezolanas conquistadoras de la corona de Miss Universo, compartió en su cuenta de la camarita un video expresando palabras de agradecimientos por los mensajes que ha recibido del público por el nuevo y merecido logró en su vida de misses.

“Quiero mandarle las gracias a todos los seguidores y mis amigos que me han llamado para felicitarme por lo de Miss Universo. Estoy encantado gracias por todo, la receptividad ha sido muy bonita, todo el mundo me pregunta y que cargo vas a tener, no se preocupen ya lo sabrán más adelante”, indicó.

Igualmente, aseveró que se encuentra organizando todos para su viaje a México, en donde se encuentras las oficinas del certamen y en donde en los últimos meses se han realizado los diversos anuncios con respecto a la competencia de este año, entre ellos la creación de un museo.

Jacqueline Aguilera, Maritza Sayalero, Consuelo Adler, Carmen María Montiel, Gisselle Blondet, llenaron la publicación con bonitos mensajes para Osmel.