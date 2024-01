Mariángel Ruiz le dedica unas sentidas palabras a su amiga Laura Vieira por el difícil momento que vive

Este jueves 11 de enero, la presentadora venezolana Laura Vieira, dejó atónitos a sus seguidores luego de anunciar que estaba atravesando por el peor momento de su vida, al haber sido diagnosticada hace poco más de un mes con cáncer de seno, una noticia que la tumbó por completo y la puso a reconsiderar muchas cosas en su vida.

“No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente. Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza. Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible”, escribe en su Instagram.

En el mismo escrito, la criolla recalcó que no se siente “valiente ni guerrera” por estar padeciendo la enfermedad, pues, al contrario, se siente llena de miedo, pero con muchas ganas de seguir su camino afrontándolo de la mejor manera.

“Ya comencé tratamiento por el flanco de la quimioterapia con todos sus embates, acompañada de mi esposo, mi familia y muchas personas queridas a mi alrededor. Acompañada de mis más grandes tesoros que son mis hijos”, agregó la exconductora del programa “Cartas al Corazón”, en el cual compartía set con Mariángel Ruíz.

Y precisamente, ese show les permitió a ambas forjar una linda amistad que hoy por hoy sigue intacta, a pesar de que el espacio transmitido por Venevisión salió del aire hace muchos. Muy conmovida, la Miss Venezuela 2002 compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Vieira, acompañándola con un escrito que le eriza la piel a cualquiera.

“Pronto todo habrá pasado @lauravieirav, pronto todo estará bien y andaremos así de sonrientes por la vida, hermana mía. Te amamos”, se lee en el mensaje. La publicación se llenó de bonitos deseos para la también actriz, incluidos los mensajes de diferentes personalidades del mundo el espectáculo venezolano.

“Amén así es! Será una prueba superada, una historia de victoria que contar”, escribió Endrina Yépez. Por su parte, Carmen Julia Álvarez y Gisselle Reyes decretaron una pronta recuperación para la venezolana. “Decretado. Eso es así. Las quiero y las abrazo”, dice la periodista Elyangélica González, mientras que el animador Henrys Silva resaltó la relación de ambas: “Amistad verdadera”. “@lauravieirav todo se puede…. Tú si puedes….. y ya lo lograste….. Gracias @mariangelruiztorrealba por tomarla de la mano….. las quierooooo hey y vamos que si podemos; me uno a esta lucha !!!”, comentó el comunicador Pedrito Padilla.