Jerry Rivera a un paso de Venezuela: “Estoy contento, lleno de ganas” (+Videos)

El próximo viernes 17 de noviembre, la Terraza del CCCT vibrará al ritmo de la salsa y el merengue en “El mano a mano del año”, en el que se presentarán los internacionales Elvis Crespo y Jerry Rivera, acompañados del talento nacional a cargo de Omar Enrique, Omar Acedo y Los Sobraos. Será una fiesta que dejará al público extasiado luego de que hasta las cinco de la mañana bailen al ritmo de estos géneros tropicales que reinarán esa noche.

Nuestro equipo de Meridiano se contactó con ‘El bebé de la salsa’, Jerry Rivera, para conocer sus impresiones a solo tres días de presentarse en el país a casi un año de su último concierto. “Estoy contento, lleno de ganas, loco por ir a ganar las libras que he perdido en estos últimos meses. Ganarlas de vuelta por allá comiendo arepa, reina pepiada, por lo menos tres días comiendo bastante. Pasarla bien, disfrutar mucho, no todo puede ser trabajo”, dijo el salsero.

“Estamos listos, hemos trabajado fuerte con el repertorio, con la orquesta y estamos seguros que, vamos a llevar lo máximo para comprimir todo el repertorio en el tiempo que tendremos disponible para que la gente quede lo más contenta posible”, acotó. En cuanto a esa noche, Rivera también manifestó su alegría por compartir escenario con otro duro de la música, como lo será Elvis Crespo, quien traerá su “Píntame”, “Suavemente” y “Para darte mi vida” después de diez años de no pisar suelo venezolano.

“Estoy contentísimo, Elvis es un gran amigo mío de muchos años, es un tremendo tipo, un tremendo talento y yo diría que, por parte de Puerto Rico es el merenguero que más energía lleva en la tarima. Yo lo admiro mucho, musicalmente escribe muy lindo también, es un gran artista”, expresó el cantante de “Nada sin ti”. “Estoy contento de que nosotros como puertorriqueños estemos presentándonos en un lugar tan importante como va a ser este próximo viernes y agradecido con ustedes Venezuela que nos dan esa gran oportunidad de hacer nuestra música”, añadió.

El artista se mostró bastante agradecido con el país por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de estos más de 30 años de carrera artística. Hay que recordar que, en diciembre del año pasado, Rivera tuvo tres presentaciones en Venezuela, siendo en Caracas justamente en el CCCT, lugar en el que se lució pese a un cuadro de bronquitis aguda que estaba presentando en ese momento. Ante esto, Jerry expresó su gratitud por haber sido respaldado por sus fanáticos quienes entendieron el difícil momento que atravesaba.

“Uno enfermo, la nariz tapada, yo tenía problemas con los bronquios, con la respiración, había poca oxigenación, tenía una fiebre altísima, fue una experiencia bien difícil. Yo no sé cómo nosotros logramos cantar prácticamente dos horas cuatro días corridos. Pero sí, ahora estamos preparados, creo que, si lo pude hacer aquella vez bajo aquellas condiciones, esta vez va a ser mucho mejor, lo vamos a disfrutar todos mejor (…) Agradezco que me hayan aceptado y que a pesar de las bajas condiciones ustedes hayan valorado el esfuerzo que se hizo”, aseguró el ganador de dos ‘Premios Lo Nuestro’.

Jerry Rivera y su relación con Servando y Florentino

En el mes de septiembre, el salsero se reunió con los hermanos Primera, Servando y Florentino, para irse hasta el barrio de Petare en Caracas y grabar el videoclip de un tema que ya habían anunciado meses antes. Sin querer dar mucho detalle, el boricua celebró haberse juntado con estos dos grandes artistas. “Desde que ellos comenzaron su carrera yo me identifiqué mucho, los vi desde muy jóvenes me acordaba cuando yo era así de niño, siempre les he tenido mucho cariño, mucho amor y mucha admiración”.

En cuanto al trabajo que realizaron, anunció que grabaron dos temas, uno para su álbum y otro para el de los venezolanos. “Haber logrado algo que todavía no nos explicamos por qué no lo habíamos hecho antes y se logró finalmente, se filmó en Venezuela con Daniel Durán que es un gran productor de Venezuela y la pasamos increíble”, dijo. Al mismo tiempo, Jerry indicó que próximamente vendrán muchas sorpresas y momentos muy especiales y únicos para su carrera.