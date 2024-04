Ganadora de "Nuestra Belleza Latina" revela como Lupita Jones intentó acabar con su sueño en la tv

En el año 2009 llegó a través de las pantallas de Univisión la tercera temporada del reality “Nuestra Belleza Latina”, un show que sirvió para abrirle camino en la industria de la televisión a diversas mujeres hispanas en Estados Unidos, como Ana Patricia González, Francisca Lachapel, Clarissa Molina y Greidys Gil, quien confesó recientemente en una entrevista con Rodner Figueroa los fuertes momentos que vivió.

En la conversación Gil comentó que su camino por la corona inició en el año 2008 cuando se presentó por primera vez en el show, asegurando que en aquel momento la Miss Universo 1991, Lupita Jones, que estaba como parte del jurado calificador junto a Osmel Sousa y Julián Gil, no realizó muy buenos comentarios sobre su talento para la televisión.

“Yo no quedé la primera vez, y recuerdo que en las audiciones Lupita Jones, me dijo: ‘Eres una niña muy linda pero no tienes lo que estamos buscando”, la cubana afirmó que esas palabras en su momento le resultaron fuertes, pero, que también le sirvieron como un bálsamo de energía para prepararse y regresar al año siguiente fuerte.

Gil que actualmente es panelista del programa de Telemundo “La Mesa Caliente”, aseguró que se fue corriendo a un gimnasio, tomó clases de oratoria y regresó en el 2009 renovada y lista para darle a su Cuba la alegría de una corona. “Fui al casting de Texas y me dijeron: ‘Greidys Gil, pero tú como has cambiado’. Entonces dije esto es bueno”, manifestó.

Desde que ingresó a la mansión de la belleza Greidys fue la gran favorita de la edición, ganando el ganó el reto de Los 50 Más Bellos de People en Español, un premio de 200 mil dólares, el contracto exclusivo con Univisión, siendo corresponsal para programa “El Gordo y la Flaca” y una corona de George Wittels.