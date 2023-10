Yailin ‘La Más Viral’ se fue de copas y perreó con Ronaldinho (+Video)

La cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’ no para de sorprender a sus seguidores y más si se trata de mostrar la complicidad que ha logrado con su nueva pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien desde hace varios meses vive un romance cargado de risas y bonitos momentos, de acuerdo a lo que reflejan en redes sociales. De igual forma, al artista se le ha visto muy cerca de Cattleya, la bebé de seis meses de su novia, por lo que podría estar asumiendo la paternidad con ella.

Recientemente, lanzaron a la calle su segundo tema juntos llamado “Feefafo”, un provocativo video que evidenció la chispa que existe entre ambos. Este fin de semana también postearon unas imágenes en las que la dominicana está llorando al ver una película y el intérprete no para de reírse de ella. Sin embargo, este lunes eligieron divertirse y celebrar a lo grande su unión, y se fueron hasta una discoteca para festejar por un buen rato, pero para su sorpresa… se consiguieron al astro del fútbol brasilero, Ronaldinho.

A través de sus historias en Instagram, la exesposa de Anuel AA, publicó unos clips de la excelente noche que pasó en un local nocturno. ¿Junto a ella? El legendario futbolista, Ronaldinho, que se vio muy contento de compartir con ‘los colaboradores’ (como se dicen Yailin y 6ix9ine). Entre tragos y reggaetón, el carioca disfrutó bailar con la reggaetonera y también de armar un desorden con el neoyorkino.

‘La Más Viral’ que lució un mono negro de encajes y transparencias, también compartió gestos de complicidad y cariño con su novio. Cabe resaltar que, las imágenes que comparten los personajes causan ternura entre su público, que asegura que se ven “muy lindos”, además de destacar que ‘La Chivirika’ se ve más feliz que cuando estaba con el padre de su hija.

Yailin presentó a Cattleya

Recientemente, la artista le mostró oficialmente al mundo la cara de su hija Cattleya mediante un videoclip que grabó con la canción “Mía”, un tema que precisamente le dedica a su pequeña de seis meses. En el audiovisual se ve lo grande que está la bebé y lo tierna que es. Asimismo, se pudo evidenciar una gran complicidad que tiene con el novio de su madre.

Igualmente se muestra una Yailin cariñosa llenando de amor, cariño y besos a su bebé, generando así un montón de comentarios positivos en las redes sociales por abrir su corazón y compartir el momento, que ha sido muy esperado. "Contigo Dios me enseño el camino, Yo luche fue para ti, yo me enamore solo para ti, no hay nadie más que yo ame como a ti”, dice la canción.