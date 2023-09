Yailin 'La Más Viral' le paró el corazón a sus seguidores con una ardiente publicación (+Video)

Tachada de no cantar nada y de ser reconocida "solo por la relación que tuvo con Anuel AA", la dominicana Yailin 'La Más Viral' sí que sabe cómo generar polémica. Su sorpresiva relación con el rapero Tekashi 6ix9ine y la manera en cómo se ha dirigido a su expareja, la mantienen en boca de todos.

Recientemente volvió a darle una estocada al padre de su hija, tras publicar por primera vez imágenes de Cattleya, la hija que tuvo con el reggaetonero y a quien meses atrás le habría prohibido mostrar a la pequeña de seis meses. Esto, enterneció a los fanáticos que le agradecieron haber develado el rostro de la bebé a quien comparan físicamente con el boricua.

Es normal que, 'La Más Viral' consienta a sus más de 11 millones de seguidores en Instagram con videos de sus viajes, presentaciones, música nueva y hasta momentos que comparte con sus amigos, familia y pareja. Pero, también hay que aceptar que la mujer sabe cómo reventar el termómetro con material un poco subido de tono.

Recientemente, hizo lo propio al postear el adelanto de lo que parece ser su nuevo tema musical. Para este clip, Yailin lució bastante sensual y con movimientos eróticos mientras luce un bikini lleno de brillos, además de jugar con pintura negra que extendió por gran parte de su cuerpo.

Como es habitual, la mujer fue cuestionada por su música, y es que, muchos afirmaron que usa autotune y hasta le recordaron que Karol G, la exnovia de Anuel AA, es su "patrona". Pero, no se escapan los comentarios de seguidores que botaron "la baba". "Super woman", "Me encanta, eres una duraaaa", "La reina está en llamas", "Mi bebé puede con todo", "More con esos movimientos ya lo entiendo todo", se lee en los comentarios acompañados de emojis de fuego.