¡De Venezuela a la India! Ariagny Daboín firme por la octava corona de Miss Mundo

El venidero sábado 9 de marzo se llevará a cabo desde la India la versión número 72 del Miss Mundo 2024, Venezuela está representada por la exótica belleza de la modelo Ariagny Daboín, que ostenta el título desde el año 2021, cuando representó al estado Cojedes en el Miss Venezuela.

Ha sido un largo tiempo para que la psicóloga de 27 años pudiera prepararse en diversas disciplinas con miras a la contienda mundial, con clases de pasarela, maquillaje, baile, estilismo, trabajando en todo su vestuario y su proyecto de belleza con propósito, que tiene como nombre “Vidas brillantes, una herramienta para inculcar a los docentes, niños, niñas y adolescentes el control de sus emociones.

“Desde el 2017 que visité un colegio en Maracay, me di cuenta de las carencias que hacían faltas en las aulas y así se fue creando “Vidas brillantes”. Al principio no tenía conocimiento de como estructurar una formación académica, ya que no soy docente, pero con la ayuda de una psicóloga logre estructurar todo en una lista. Quiero el proyecto no solo duro por el concurso, sino que este con el paso del tiempo”, explicó Daboín en una entrevista exclusiva para Meridiano.

Durante la conversación la soberana criolla compartió su emoción por comenzar la competencia y en especial defender su proyecto en el segmento de votación “Head to Head” Challenge, implementado por la organización Miss Mundo desde el año 2017, para conocer más de la vida de las delegadas de todos los lugares del mundo.

En este sentido, la reina de belleza aseveró su facilidad por los eventos llamados Fast-Track que tiene el certamen inglés dirigido por Julia Morley, ya que se considera una mujer integral que puede adaptarse a diversas competencias.

“Soy bien competitiva, así que la competencia deportiva me la voy a disfrutar. Al igual, la competencia de top model ya que soy profesora de pasarela, pero el momento que más espero del certamen es el head to head, quiere que mi proyecto sea escuchado en el mundo”, manifestó.

Igualmente, la beldad adelantó que para el segmento de “Danzas del mundo” sacará todo el sabor de tambor en tierras asiáticas, con un hermoso traje confeccionado por el diseñador Samuel Pantaleón.

Ariagny hizo un llamado a todo el país en unirse para apoyarla en el desafío de multimedia descargando la aplicación Mosbtar en el celular, registrarse, buscar el usuario @ariagnydaboín y darle like a todas las publicaciones. Además, también se puede votar apoyando los posts que se realizan a través de la cuenta oficial de Facebook Miss World-Venezuela.

Finalmente, la venezolana puntualizó que parte el próximo viernes 16 de febrero y que lleva un total de 6 maletas.