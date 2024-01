Así es el rollo: Ariagny Daboín, Christian Daniel, Nathan Lorca y Gualberto Ibarreto

ES OFICIAL que Venevisión se queda con la franquicia de Miss Mundo. Así quedan por tierra los rumores que aseguraban que había perdido los derechos de transmisión del certamen, por desacuerdos con la presidenta de la Organización, señora Julia Morley, quien habría decidido romper relaciones comerciales con dicho canal y hasta se aseguró que estaba negociando con otro conocido personaje del mundo missérico venezolano. Finalmente, el panorama quedó claro, pues esta semana se supo que VV continuará siendo la planta emisora del Miss Mundo y el único ente que, a través de la organización Miss Venezuela, está autorizado para enviar la representación criolla a dicha competencia, cuya 71.ª edición se llevará a cabo el próximo 9 de marzo en el Centro de Convenciones Jio World de la ciudad Bombay, India, donde la polaca Karolina Bielawska, que ganó en 2021, coronará a su sucesora. La Miss Venezuela Mundo, Ariagny Daboín, viajará a mediados de mes a buscar la séptima tiara…¿Lo logrará?

MUY DELICADO de salud, según ha informado su propia hija, Elena Ibarreto, se encuentra Gualberto Ibarreto, quien días atrás fue operado de una hernia inguinal que amerita un tratamiento postoperatorio muy costoso. “Me veo en la necesidad, como muchos de solicitar la ayuda para mi papá, Gualberto Ibarreto quien en estos momentos está en quirófano por una operación”, escribió Barreto en sus redes sociales, en las que indicó el link del Gofundme para quienes quieran y puedan colaborar con el cantante venezolano. Asimismo, señaló, que su padre lleva otros tratamientos derivados de las diversas patologías que padece como la Diabetes, Cirrosis Hepática y Mal de Parkinson. Gualberto Ibarreto es una gloria viviente del canto nacional. Y de los 76 años que tiene de edad, más de 50 se los ha dedicado a la música criolla. “María Antonia”, “Cuerpo cobarde”, “La carta”, “El calamar” y “Ladrón de tu amor” son algunos de los temas más emblemáticos del llamado “Cantor del pueblo”.

CON ORGULLO y agradecimiento celebró Christian Daniel su nominación al Premio Lo Nuestro en la categoría Canción del Año Pop/Balada. Con el tema “Tu salida”. El cantante puertorriqueño, poseedor de una de las voces más representativas de la balada latina, compite con otras grandes referencias de este género, como lo son Laura Pausini, Ha*Ash & Reik, Ricardo Montaner & Carlos Rivera y Ana Isabelle. Y aunque la competencia es dura, tiene grandes posibilidades de conquistar la importante presea. “Mi gente linda de Venezuela, estoy muy contento por esta nominación en la categoría Canción pop/balada del año con ‘Tu salida’, que pronto estarán escuchando en su país, pues espero seguir compartiendo mi música con ustedes, que me han apoyado tanto”, manifestó el vocalista. La edición 36 de Premios Lo Nuestro, tendrá lugar nel próximo jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, la cual congrega a “la crema y la nata” de la música hispano-parlante.

BUEN REGRESO a la música ha tenido el cantante Nathan Lorca, quien luego de 7 años de retiro de los escenarios, decidió retomar el hilo de la carrera que lo dio a conocer en la industria del espectáculo venezolano. Efectivamente, el artista reaparece completamente renovado, con un estilo, que converge entre lo urbano, el merengue pop y la música electrónica. “Muchacha loca”, “Baila” y “Que rico” conforman la trilogía de temas de este ambicioso proyecto que, además de marcar su vuelta ruedo, refleja la experiencia adquirida durante su trayectoria. A ello se ha unido a un equipo de productores de primer nivel y como lo son Master y blacky. “Vuelvo a la música por un sueño que tenía pendiente por cumplir y hacer cosas en la música que realmente me llenará y me gustará. Retorno por una necesidad de seguir creando y aplicar en cada producto la experiencia que he adquirido en todos estos años”, señaló Lorca, visiblemente entusiasmado por este “segundo debut” musical.

BASTANTE SIGNIFICATIVO fue el informe de Luminate (Sistema de información sobre ventas de producciones y videos musicales en Estados Unidos y Canadá) el cual arrojó un cambio notorio en el panorama de la música global. Y es que, entre las 10.000 canciones más reproducidas del año, el contenido en español experimentó un aumento del 3.8%, el mismo porcentaje que disminuyó en inglés. Dicha cifra consolida a nuestro idioma como el más consumido en la música, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y si bien es cierto que, en el país norteamericano, el inglés sigue siendo predominante, el español tuvo un aumento considerable dentro del espectro de los melómanos. Las cifras revelan que la representación de la música en español entre las 10.000 canciones más populares en Estados Unidos casi se duplicó en los últimos dos años, pasando del 4.2% en 2021 al 8.1% en 2023. Este cambio en la dinámica del consumo de música no solo refleja un aumento en la población latina y la influencia cultural, además constituye un reconocimiento creciente de la diversidad lingüística y cultural.