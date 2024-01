¡Cuaima! Carolina Tejera confiesa que enfrentó a la amante de su esposo (+Video)

La polémica actriz venezolana Carolina Tejera, vuelve a ser tendencia, pero sorpresivamente no por haber soltado veneno en contra de algún venezolano, sino por destapar un secreto de su vida sentimental que nadie imaginaba. Fue en el podcast de la animadora criolla Kerly Ruíz, "Sin drama no hay show", donde Tejera habló sobre la infidelidad que sufrió por parte de su exesposo.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la exanimadora de Portada’s abordó el tema personal de Carolina acerca de los dramas que ha pasado en su vida, lo que la llevó a recordar cuando descubrió que Don Stockwell, con quien se casó en el 2005, estaba planeando un encuentro inusual con una mujer más joven que ella para el momento en el que vivían en Costa Rica.

“Soy buena detective, eso sí te digo”, aceptó. “Eso lo vi en Facebook, nunca me había dado la curiosidad de meterme y no sé por qué esa cosita que tú dices: ‘ya va, déjame meterme hoy porque yo creo que voy a encontrar algo’. Efectivamente me metí y vi lo que no tenía que haber visto. Vi fotos, vi planes, vi que tenían una cita”, relató la recordada villana de telenovelas.

“Me reuní con ella, la cité como si fuera él y ahí fue cuando ella me dijo todo. Estábamos en un café y yo hasta pagué la cuenta porque yo no soy una mala persona y fui súper simpática con ella. Gracias a ella yo tomé la decisión de ya”, explicó, pues para ese momento ya no quería mantener el matrimonio con el empresario.

Previo a eso, indicó que: “Le dije vamos a vernos en tal lado, ¿qué lugar te gusta? Y ya y nos tomamos un café y todo. Ella sí se quedó en shock cuando me vio, yo llegué normalita, ella sí peló los ojos. Yo le dije: ‘no te preocupes, yo era la que te estaba escribiendo (…) y ella, así como ‘¿qué es esto, será que esto es Video Loco, me están grabando?’”, relató.

Stockwell y la estrella de “Gata Salvaje”, se casaron en la Basílica de Los Ángeles en Cartago y tuvieron un solo hijo llamado Michael. Para el 2011 decidieron separarse tras diferentes complicaciones en su idilio. Actualmente, Stockwell tiene planes de boda con su novia Alejandra González, con quien mantiene una relación desde el 2017.