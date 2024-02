Así es el rollo: Ileana Márquez, Cristian Castro, Chyno y Nacho y Irazú

SIN DUDA que la organización Miss Venezuela va “emparejándose” con los más importantes concursos de belleza del mundo, al darle cabida -Poco a poco- al tema de la inclusión, que, en ciertos casos, como el Miss Universo, ha sido bastante cuestionada. El hecho de que en la edición 2024 hayan eliminado el límite de edad, ratifica la intención de su directiva de establecer ciertas reglas que han ido cambiando los parámetros del certamen criollo desde que fue creado en 1952. El proceso de postulaciones en línea, que fue abierto recientemente, permitirá que aquellas aspirantes, cuyas edades oscilen entre los 30 y 40 años, puedan optar por la representación de algún estado o región nacional. Ya con la elección de Ileana Márquez, que ganó la corona el 7 de diciembre de 2023, el Miss Venezuela dio un sorprendente paso hacia adelante, al elegirla como la primera madre que se alza con el título en la historia del concurso. Lo que llama la atención es que en la OMV no hayan hecho oficial la nueva norma. Y vale destacar que, si alguna “mayorcita” obtiene la tiara nacional, se medirá en el Miss Universo 2024 con la alemana Apameh Schönauer, que con 39 años de edad se coronó el sábado pasado como la reina del país centroeuropeo.

MUY DISCRETAMENTE Chyno y Nacho vienen trabajando sobre el proyecto que los volverá a unir como dúo. Ambos artistas han mantenido total hermetismo al respecto, y lo poco que se sabe de dicha producción musical que esperan lanzar a mediados de este año, es que ya iniciaron las grabaciones, según lo han ido asomando ellos mismos en sus cuentas de Instagram. “Ya empezó el proceso de grabadera…más nada, eternos, música nuevaaa", escribió Nacho en las redes sociales para dejar ver que el proceso va sobre la marcha. Ninguno de los dos artistas ha especificado si se trata de una sola canción o de un disco completo que incluya varios temas o versiones nuevas de su repertorio conocido. Es de esa manera como Chyno Miranda retoma el hilo de su carrera musical, luego de tres años fuera de circulación, debido a los problemas de salud (Incluyendo su rehabilitación por su adicción a las drogas) que lo mantuvieron en delicado estado. Chyno y Nacho se unieron como dúo en 2007 y a lo largo de su carrera, lanzaron cuatro álbumes de estudio: “Época de reyes” (2008), “Mi niña bonita” (2010), “Supremo” (2011) y “Radio Universo” (2015). “Radio Universo Tour” fue su última gira juntos. En marzo de 2017 se separaron.

LA INCOGNITA sigue sin despejarse, pues los motivos por los cuales Cristian Castro terminó su romance con Mariela Sánchez, continúan en el misterio. Hace apenas una semana el cantante mexicano presumía lo enamorado que estaba de la empresaria argentina, de quien se pensaba podría convertirse en su cuarta esposa, pese a que llevaban escasos meses de romance. Incluso, hace poco viajaron a México para que su madre, Verónica Castro, le diera el visto bueno a la relación y entre ambas hubo “química”. Pero…luego de que “El gallito feliz” ofreciera su primera presentación en la capital azteca comenzaron a surgir rumores de ruptura. Fue esta semana que se confirmó el sorpresivo rompimiento de la pareja. Y comenzaron las especulaciones sobre las causas de la abrupta separación. Una de ellas, apunta a que Castro le habría sido infiel con una mujer transgénero. “Hablan muchas tonterías”, declaró Sánchez al programa América TV. “Es viejo eso. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. De él se hablan muchas cosas que son mentira”, enfatizó.

SE SINCERO una vez más y reveló las razones por las que nunca ha llegado al altar, pese a haber tenido numerosos romances. Alicia Machado fue la estrella invitada al podcast “El Potrero”, que conduce el periodista Luis “Potro” Caballero, en el que dijo ser feliz con su soltería. “Nunca he sido una mujer de pensar en casarme, dejé de pensar en eso hace muchísimo tiempo”, declaró la exMiss Universo, puntualizando que, a sus 47 años de edad, la idea del matrimonio y formar una familia, no le quita el sueño. Además, mantiene su exigencia a la hora de entablar cualquier relación. “Conmigo no hay punto medio. Yo soy blanca o negra. O sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados, 17 metros de cola y para toda la vida, o no”, precisó para dejar claro que cuando decida lanzarse al agua lo hará a los ojos de todo el mundo. ¡y con todos los hierros! Luis Miguel, Ricardo Arjona, Enrique Iglesias, Pablo Montero, Roberto Romano, entre otros, forman parte de su abultado historial amoroso. Recientemente terminó su intermitente noviazgo con el actor Christian Estrada.

GRAN SITIAL La agencia Monitor Latino, con sede en México, reporta que Irazú llegó al puesto número uno de la cartelera sudamericana con el tema “De fuego”, la primera canción de género electrónico femenino -interpretada completamente en idioma español- en lograr tal figuración, lo cual destaca el desempeño de la cantautora de vasco-venezolana. “Estoy inmensamente agradecida con esas audiencias que me han llevado a donde estoy. Yo me llevo este primer lugar en el corazón”, señaló, visiblemente emocionada por este logro que la coloca a la vanguardia de las intérpretes más escuchadas del continente. A raíz del éxito de sencillo, su disquera -More Music- anuncia el próximo arranque del Tour “De Fuego” para los próximos meses: una gira de promoción y conciertos con presentaciones confirmadas para Caracas, Valencia, Quito, Bogotá y Medellín, y fechas por anunciarse en México y Estados Unidos. “Sin Límites”, “Llama, por favor”, “Te quiero Ya” y “De Otra Dimensión”, entre otros temas, forman parte de su repertorio.