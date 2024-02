¿Recuerdas a la actriz de cine para adultos ‘La Sirena 69’? A esto se dedica actualmente

Para aquellos amantes del cine para adultos, es obvio que al nombrar a ‘La Sirena 69’, se le viene a la mente muchos candentes recuerdos que han sido imposible borrar de su cabeza. Y es que, desde hace varios años esta caraqueña ha sido una de las actrices más importantes en la industria pornográfica, dándole a sus seguidores una buena dosis de sensualidad y convirtiéndose en la favorita de muchos.

Hace nueve años que la nacida en Baruta abandonó el país, para ese momento ya contaba con un reconocimiento dentro del mundo de las redes sociales y reunía un importante número de seguidores, sin embargo, sentía que algo le faltaba por lo que decidió partir de Venezuela y probar suerte en Miami, donde comenzó desde cero empezando por vender sus desnudos en diferentes aplicaciones.

El mudarse a Los Ángeles significó su paso al estrellato luego de que conociera a una importante figura del cine para adultos que la contactó y fue el boleto para iniciar su carrera como una actriz profesional en este ámbito. Desde allí, ha sido una montaña rusa de infinidades de proyectos en los que le abrieron las puertas, y consiguió hacerse un puesto en el mundo pornográfico, del cual se ha ido alejando paulatinamente para enfocarse en otras cosas.

Ahora bien, recientemente María Antonella Alonso, como es su nombre real, emocionó a sus seguidores venezolano al anunciar que muy pronto estaría en Venezuela, y para ella sería venir como si fuera la primera vez. “Es Malibú, pero en ocho días en La Guaira, Venezuela. ¡Wow! Hace nueve años, cuando me fui, no existía como tal ‘La Sirena 69’, o sea sí, pero no. Una parte de mí se siente como si fuera la primera vez en ir… Nos vemos pronto, Caracas”, escribió.

En el mismo post, Alonso destacó que, su visita al país está relacionada con un nuevo logro profesional. Además, la actriz de 33 años asistirá este jueves 29 de febrero al Estadio Monumental Simón Bolívar, específicamente a la discoteca Eco Lounge, para acompañar a otros influencers como Daniela Barranco, Lale Barranco y Pepe Goitia en una magnífica fiesta.

La sobrina de la reconocida cantante María Conchita Alonso, nació el 9 de junio de 1990 en Baruta, fue estudiante de Comunicación Social en la Universidad Santa María, pero dejó la carrera para cursar Publicidad. Su proyecto final fue dedicado a las geishas y llevaba por nombre “Aproximación de un concepto de mujer para entender a la geisha”, en el cual tocó temas de sexo, las hetairas de la antigua Grecia, las geishas japonesas y la prostitución contemporánea.

Su distancia con la industria pornográfica se debe a que, ha decidido incursionar en otros mundos como el de la locución. En Miami logró tener su propio espacio de radio en el que hablaba junto a sus invitados de temas sexuales. “Me fijé la meta de tener un programa de radio para hablar acerca de la sexualidad, comencé a investigar, compré muchos libros. Yo no soy sexóloga, pero me preparé para esto, además creo que el humor y las experiencias son elementos que a la gente le gusta escuchar”, comentó.