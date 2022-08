LeBron James invertirá en su segundo equipo de fútbol

Cotilleo Deportivo

Stefano Malavé 30/08/2022 6:20 pm

Para nadie es un secreto la gran habilidad de LeBron James en el tabloncillo: ha ganado cautro anillos de la NBA, una medalla de oro olímpica con la selección de baloncesto de los Estados Unidos y, 18 convocatorias al Juego de las Estrellas y cuatro premios a Jugador Más Valioso en el mejor baloncesto del mundo.

Asimismo, "The King James" también es habilidoso en los negocios: el ex alero de los Caballeros de Cleveland su marca personal en colaboración con la multinacional deportiva Nike. De igual forma, también es accionista minoritario en el Fenway Sports Group, conglomerado deportivo propietario de los Medias Rojas de Boston de la MLB y del Liverpool FC de la Premier League.

No obstante, la presencia de James en el mundo del fútbol no se limitará solamente al conjunto de Anfield. Según informa el diario británico Financial Times, el basketbolista estadounidense formará parte del nuevo grupo de inversores del conglomerado norteamericano RedBird Capital, que espera concretar la compra del AC Milan para este miércoles.

LeBron James será accionista de Milan 🇮🇹 a través del fondo Main Street. Así lo informa Financial Times. The King ya está involucrado en la estructura que controla Liverpool ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿. pic.twitter.com/5OFTwgSyuG — VarskySports (@VarskySports) August 30, 2022

En consecuencia, la superestrella de la NBA tendrá una pequeña participación en el equipo rossonero, que contará también con la inversión de los Yankees de Nueva York, franquicia propiedad de la familia Steinbrenner y el fondo californiano Main Street Advisors.